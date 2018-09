La riforma anti corruzione riaccende gli animi forcaioli anche tra i magistrati

Vitalizi - polemiche sui 700 ricorsi. Fico 'Sono legittimi ma avanti con la riforma' : ROMA - Arrivano i ricorsi e partono le polemiche. Vitalizi, i 5 Stelle difendono la delibera dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati con cui il 12 luglio scorso sono stati tagliati i ...

Norme anticorruzione - Cantone “Utile completamento della riforma precedente. Misure devono essere proporzionate” : Dichiarazioni del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e magistrato, Raffaele Cantone, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Sulle Norme di interdizione approvate dal governo “credo siano utili ma devono essere proporzionate”, ha detto. L'articolo Norme anticorruzione, Cantone “Utile completamento della riforma precedente. Misure devono essere proporzionate” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Copyright - sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti del web : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Ddl anticorruzione - Bonafede : “riforma prescrizione entro fine anno. Mai detto che fosse in questo provvedimento” : Sulla prescrizione, rimane l’idea di una sua “interruzione al momento della condanna in primo grado”, e una riforma in tal senso dovrebbe essere presentata “entro la fine dell’anno”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Bonafede ha sottolineato che “nel contratto di governo c’è l’indicazione molto chiara sulla prescrizione, che è una riforma necessario ed ...

riforma pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...

riforma pensioni - Treu : 'Non si tocchi la Fornero - via le anticipate - sono ingiuste' : “Le pensioni anticipate [VIDEO] vanno eliminate perché sono ingiuste”- Parole che lasciano il segno quelle pronunciate nei giorni scorsi dall'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu, oggi Presidente del Cnel, che torna a dire la sua sulla Riforma Fornero e sulle intenzioni del Governo nel discorso di presentazione del congresso internazionale della Societa' internazionale di diritto del lavoro, che si terra' oggi a Torino. Dichiarazioni che ...

Anticorruzione - il daspo non basta se non si riforma la prescrizione : Si scoprono finalmente le carte della coalizione governativa gialloverde in merito alla sbandierata riforma Anticorruzione. Un tema che da sempre è cavallo di battaglia dei duri e puri pentastellati, un po’ meno dei loro plurinquisiti e oggi pignorati compari d’avventure leghisti. Comunque vada a finire, puntare i riflettori sulla lotta al malaffare varrà almeno a sviare per qualche giorno (o qualche ora) l’attenzione dell’opinione pubblica ...

riforma pensioni e LdB2019 : sulle anticipate Governo contro guerra dei conti : Una dichiarazione che sembra anche una risposta a quanto aveva affermato in precedenza il Ministro dell'Economia Tria, il quale ha invece sostenuto che "le riforme vanno realizzate nell'ambito dell'...

riforma pensioni e LdB2019 : focus sui lavori di cura e richieste tecniche sulle anticipate : Questo articolo è stato verificato con: https://www.quotidiano.net/economia/pensioni-1.4126244 https://www.facebook.com/groups/120588968428649/permalink/463208534166689/ Chiedi la correzione di ...

Prescrizione - la riforma non prima di dicembre. Nell’agenda di Bonafede prima l’anticorruzione e il processo civile : Aveva detto che l’avrebbero ribattezzata “legge Viareggio“, come la tragedia che nel 2009 uccise 32 persone. E per la quale già in appello, il prossimo novembre, alcuni dirigenti ed ex dirigenti delle aziende legate a Ferrovie dello Stato vedranno prescritti molti reati. “Vorrei tanto che quando ci sarà la riforma non portasse il nome di chi l’ha scritta, ma fosse la Viareggio o Viareggio bis, perchè vorrei chi la pronuncerà in ...