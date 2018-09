“La Rai mandi in onda la fiction di Peppe Fiorello” | telespettatori lanciano una

TV - Rai3 : “La Grande Storia” racconta Vittorio Emanuele III - il voltafaccia di un re : “Vittorio Emanuele III. Il voltafaccia di un re” è il titolo della puntata de “La Grande Storia“, in onda lunedì 10 settembre alle 23.55 su Rai3. E’ il racconto di come la sterzata antisemita di Mussolini tradisce e capovolge 90 anni di storia di casa Savoia. A partire dall’emanazione dello Statuto Albertino nel 1848, con cui Carlo Alberto, re di Sardegna e di Piemonte, libera gli ebrei dai ghetti e li rende sudditi-cittadini uguali ...

Codice - questa sera su Rai 1 l’ultima puntata : “La rivoluzione digitale ha cambiato il modo di fare politica?” : La rivoluzione digitale ha cambiato il modo di fare politica? Democrazia digitale o dittatura digitale? Sono queste le domande da cui parte Codice, in onda con l’ultima puntata il 6 settembre alle 23.30 su Rai 1 . Una puntata dedicata alla politica con reportages dai Paesi più tecnologicamente avanzati dove si sperimentano le politiche digitali. In apertura la dittatura dell’algoritmo: il reportage dal primo villaggio cinese in cui si sta ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma” : E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - il 1938 e le leggi razziali : In occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali in Italia “La Grande Storia“, lunedì 3 settembre alle 24.30, propone il racconto di un anno cruciale per la storia d’Italia e per il fascismo. Un anno nel quale, accanto a provvedimenti farseschi, come il passo romano, la soppressione della stretta di mano e l’abolizione delle parole straniere, saranno emanate le famigerate leggi razziali. leggi durissime, ...

Pediatria : alleanza Gsk CH – Smile Train per i bimbi con il “Labbro leporino” : Gsk Consumer Healthcare sigla un’alleanza a favore dei bimbi con ‘labbro leporino’. L’azienda, leader nel settore della salute orale, annuncia una nuova partnership della durata di 5 anni con Smile Train, organizzazione benefica internazionale dedicata all’infanzia e specializzata nella gestione della labiopalatoschisi. Fornendo formazione e istruzione, Smile Train permette ai medici dei Paesi in cui opera di ...

F1 - l’indizio di Raikkonen sul suo futuro : “La mia autobiografia legata al ritiro? Ecco la verità” : Il pilota finlandese ha parlato nel corso del F1 Milan Festival, sottolineando come il fatto di aver scritto un’autobiografia non abbia nulla a che vedere con il suo futuro La sua autobiografia non è un modo per dire addio alla Formula 1, anzi. Kimi Raikkonen mette le cose in chiaro e, in occasione del F1 Milan Festival, non si sbilancia circa il suo immediato futuro. Stefano Porta/LaPresse Il rinnovo è nell’aria ma ...

Asia Argento - “La talpa" è Rain Dove/ Rose McGowan : "Sii la persona che avresti voluto fosse Harvey Weinstein" : Rain Dove ha confessato: “Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento. E lo rifarei”. Rose McGowan interviene in difesa della compagna e si rivolge all'ex amica.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:00:00 GMT)

ASIA ARGENTO - "La TALPA" È RAIN DOVE/ Compagna di Rose McGowan confessa : un mese di silenzio sui social : RAIN DOVE ha confessato: "Sono stata io a diffondere gli sms di ASIA ARGENTO. E lo rifarei". Colei che – in questi casi – viene chiamata "la TALPA" è la Compagna di Rose McGowan.

Don Matteo 10/ Anticipazioni : “La Diva” e “L’inganno” - la trama degli episodi in replica su Rai1 : Don Matteo 10, ecco le Anticipazioni di stasera, giovedì 16 agosto 2018: “La Diva” e “L’inganno”, la trama degli episodi in replica sulla rete ammiraglia di Casa Rai.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 09:43:00 GMT)

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “La pioggia ha cambiato tutto. Sono deluso” : Terzo posto per Kimi Raikkonen nel GP di Germania. È stata una gara pazzesca, stravolta dalla pioggia che nella seconda parte è diventata protagonista. Il finlandese, che in precedenza aveva dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel, è riuscito comunque a portare la Ferrari sul podio. “Ci Sono delle regole chiare, ma la situazione non era del tutto limpida in quel momento. Avevo velocità ma la mia strategia era quella delle due ...

F1 - Raikkonen ha già chiara la situazione : “La gestione delle gomme sarà fondamentale per vincere” : Il pilota finlandese ha parlato dei risultati ottenuti nella prima giornata di libere del Gp di Germania, sottolineando come sarà importante la gestione delle gomme Max Verstappen realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania. L’olandese della Red Bull gira in 1’13″085 precedendo le due Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Quarto e quinto ...

MASSIMO GILETTI/ “La Rai - mia madre e quelle voci sul fidanzamento con Antonella Clerici” : MASSIMO GILETTI: “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori, ma Mario Orfeo fu suo complice”. Il conduttore di Non è l'Arena su La7 torna a parlare del suo addio alla tv di Stato(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:31:00 GMT)