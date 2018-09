La noia di The Mountain e la super rapina di Zahler

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) nostro inviato a VeneziaFinito il festival, consegnati i premi, archiviate le polemiche, resta per chi ci è passato e per chi non c'era il meglio e il peggio della 75esima Mostra del cinema di Venezia. Eccolo.COSE IMPERDIBILIIl primo episodio del film The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. Piaciuto a tutti.COSE PERDIBILIThe, che è piaciuto molto. A chi ama dormire.SEQUENZELa più elegante, visivamente, è quella degli ombrelli a lame rotanti nel film Shadow di Zhang Yimou, che dice tutto. La più raccapricciante, esteticamente, quella del rito stregonesco in Suspiria di Luca Guadagnino, che non aggiunge niente.METAFORELa meno apprezzata quella che sembra sostenere Napszálita dell'(ex) regista prodigio ungherese László Nemes. Se il film è un'allegoria del baratro sul quale è affacciata l'Europa prima della Grande guerra, ce la siamo meritata.SUCCESSILa mostra (fotografica) ...