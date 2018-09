La mia vita distrutta da un' operazione alla schiena Ora voglio giustizia

Avril Lavigne torna con un nuovo album dopo la malattia : “Avevo accettato la morte - sono stati gli anni più difficili della mia vita” : dopo una lunga lotta contro la malattia di Lyme che le è quasi costata la vita, la cantante canadese Avril Lavigne è pronta a tornare con un nuovo album. L’interprete di successi come “Complicated” e “Girlfirend” ha contratto la malattia nel 2014, ma le è stata diagnosticata solo dopo diversi mesi. “Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme”, ha scritto sul suo sito, ...

Alexis Ohanian : «La mia vita con Serena Williams» : Foto di Christophie SimonFoto di Christophie SimonGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 36 di Vanity Fair in edicola dal 5 al 12 settembre Ha un che di spiazzante ritrovarsi in casa un tecnocrate multimilionario alto un metro e 95. Alexis Ohanian continua a sbattere la testa contro i lampadari, e a un certo punto scopre che nel mio minuscolo bagno non ci sta. Il cofondatore del sito di social news ...

RevitArt – Festival di apertura della stagione dell’Accademia d’Ungheria in Roma : Tra il 12 ed il 14 settembre p.v. presso l’Accademia d’Ungheria in Roma e a Capena, si terrà l’evento RevitArt, Festival di apertura della stagione 2018/2019 dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Il Festival prenderà inizio mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 19.30 presso la Galleria del Palazzo Falconieri (Via Giulia, 1) con la mostra RevitArt della Colonia internazionale degli artisti di Cered in collaborazione con l’Associazione Culturale ...

Antonella Clerici : “Sono coraggiosa. A 55 anni ho rivoluzionato la mia vita”. Ecco la sua intervista completa! : Antonella Clerici si sente una donna coraggiosa. A 55 anni ha rivoluzionato la sua vita, ma senza alcuna paura. Lo confessa al Corriere della Sera. Vive un momento meraviglioso con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, 9 anni, avuta dall’ex Eddy Martens. Ha dato l’addio a Roma dopo 30 anni, è tornata a Milano e ha detto stop a “La prova del cuoco”, lasciandola in eredità a Elisa isoardi, con cui non ha alcun problema. Sarà al timone ...

US Open – Maria Sharapova zittisce i critici : “questo è il periodo peggiore della mia vita? Da adolescente avevo…” : Maria Sharapova zittisce i critici dopo la sconfitta agli US Open contro Suarez Navarro: la tennista russa risponde per le rime a chi giudica l’attuale momento negativo come il peggiore della sua vita La sconfitta contro Carla Suarez Navarro negli ottavi di finale degli US Open ha rappresentato l’ennesimo passo falso dell’annata di Maria Sharapova. La tennista russa, dal ritorno dalla famosa squalifica per doping, non è ...

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Clerici : “Sono coraggiosa. A 55 anni rivoluziono la mia vita” : A 55 anni Antonella Clerici ha trovato finalmente la felicità, grazie al suo coraggio e alla voglia di rivoluzionare la sua vita. La conduttrice ha lasciato la Prova del Cuoco, suo storico programma, che avrà alla guida Elisa Isoardi. Non ha però lasciato la tv: sarà infatti al timone della nuova edizione di Portobello, dove potrebbe esserci anche Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, uno dei migliori amici di Antonella Clerici. ...

Avril Lavigne : "Avevo accettato la morte. Ma sono qui con un nuovo album - scritto in uno dei periodi più terrificanti della mia vita" : Dopo una lunga battaglia contro la malattia di Lyme, e a cinque anni dall'ultimo disco, Avril Lavigne ritorna con un nuovo album. L'artista canadese si era ammalata nel 2014. L'album uscirà il 19 settembre e si intitolerà "Head above water". Un disco introspettivo, scritto in quello che la cantante definisce "uno dei periodi più terrificanti della mia vita"."Avevo accettato la morte e ho sentito il mio corpo abbandonarmi" ...

Vieni a vedere la mia operatività : Vieni a vedere la mia operatività [ WEBINAR GRATIS ] Se sei nel mondo del trading e della borsa da un po' di tempo e non riesci a raggiungere i risultati sperati non disperare, non sei l'unico ed è una fase in cui siamo passati tutti, non conosco nessun trader, ...

Freddie Mercury : ecco la soundtrack di “Bohemian Rhapsody” - il film sulla sua vita e sui Queen : Più di 20 canzoni <3 The post Freddie Mercury: ecco la soundtrack di “Bohemian Rhapsody”, il film sulla sua vita e sui Queen appeared first on News Mtv Italia.

Georgette Polizzi sul ritorno in tv : “Condividerò con voi la mia vita a 360 gradi” : Georgette Polizzi ritorna in tv dopo l’esperienza di Temptation Island: le parole della stilista Ebbene sì, come già annunciato, Georgette Polizzi è pronta a ritornare in televisione dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo fidanzato Davide Tresse. La stilista si catapulterà in una esperienza del tutto nuova e, nonostante la malattia, si […] L'articolo Georgette Polizzi sul ritorno in tv: “Condividerò con ...

Emma Stone : «Non saprei immaginare la mia vita senza Ryan Gosling» : Un legame speciale unisce Emma Stone e Ryan Gosling. Tra l’attrice americana e il collega canadese è nata infatti un’amicizia che va al di là del rapporto professionale, che supera i confini del set cinematografico e si estende fino alla sfera privata. «E’ un uomo eccezionale con cui lavorare», ha dichiarato Emma a margine del Telluride Film Festival, in Colorado. «E’ il mio caro e meraviglioso amico, lo chiamo così. Non saprei immaginare come ...

Tiberio Timperi conduce La Vita in Diretta/ A poche ore dal debutto arriva la sentenza sulla sua bestemmia : Tiberio Timperi guida La Vita in Diretta, prendendo il posto di Marco Liorni: la sua nuova avventura e la condanna al pagamento di 25mila euro per la bestemmia a Unomattina.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:40:00 GMT)