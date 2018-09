La Merkel e il Ppe Perché l' Europa può cambiare il centrodestra

SCENARIO UE/ Se la Merkel tende la mano al Ppe formato Orbán-Salvini : E' partito il risiko delle prossime elezioni europee 2019. Alcune mosse della Merkel e la situazione in Germania aiutano a capire altre pedine dello scacchiere politico. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Da Mieli a Soros, occhio ai "custodi" della democrazia non eletti da nessuno, di N. Berti SCENARIO / Il piano di Macron per prendersi l'Europa, di G. Sapell

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel . Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer , si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti , allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...

Germania - in gioco il destino della Merkel. Il fragile accordo sui migranti appeso al sì di Seehofer : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...