' La manovra sarà equilibrata | rispetteremo i vincoli' | Tria

manovra - Tria : "Sarà equlibrata - tutto subito non si può. Le riforme partiranno gradualmente" : Cernobio. l governo punta ad una Manovra equilibrata, non farà partire una riforma forte senza le altre, 'perchè sarebbe una Manovra squilibrata'. Così a Cernobbio il ministro dell'Economia Tria,che rivendica di aver seguito 'una linea prudente dall'inizio',anche con l'Europa: crescita del Pil e calo del debito. 'La riduzione del rapporto debito Pil significa un rafforzamento ...

Conte prova a rassicurare i mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la manovra sarà coraggiosa ma attenta anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria - "sarà nella manovra" : ministro - "discussione più politica che tecnica" : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:38:00 GMT)

manovra - Conte : 'Sarà seria e coraggiosa - reddito di cittadinanza e riforma del fisco i due pilastri' : E vogliamo fare del Mezzogiorno un laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, magari con la Cassa deposito prestiti'. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla 'Fiera ...

manovra - nel 2020 sarà ridotta al 26% la seconda aliquota : La Flat tax a tre aliquote entro la fine della legislatura. Passando attraverso un piano intermedio di riduzione progressiva dell'Irpef che, nel biennio 2019-2020, interessa i due scaglioni di reddito ...

Ue : Moscovici all'Italia - voglio chiedere che manovra sarà realistica e pragmatica : ... lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, rispondendo a una domanda sull'Italia a margine della riunione dei ministri dell'Economia dell'Ue a Vienna. L'Italia, ha ...

manovra 2019 - dalle pensioni alla flat tax. Ecco cosa ci sarà : Il vertice tra il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla Manovra finanziaria 2019 ha dato i suoi ...

manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

manovra - Di Maio : "Sarà coraggiosa ma non sfasceremo i conti" : Per Luigi Di Maio la Legge di Bilancio che metterà a punto il governo sarà "coraggiosa ma non sfascerà i conti". Il ministro del Lavoro parla così dopo il vertice a Palazzo Chigi col presidente del ...

manovra - ci saranno reddito di cittadinanza e flat tax. Conte : crescita e conti in ordine : Il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles promette Salvini, 'se vogliamo governare a lungo non possiamo far saltare i conti'. Confermato smantellamento della legge Fornero -

manovra - Salvini : "Modello Aquarius sarà traslato all'economia" : "Il modello Aquarius verrà traslato esattamente anche in materia economica, rispettando quanto promesso agli italiani e contando di rimanere al governo per tutti e cinque gli anni della legislatura". ...

Di Maio : «La manovra sarà coraggiosa. Sul tetto del 2% unità con Tria» : Il vicepremier Luigi Di Maio e il premier Conte hanno parlato lungamente al termine del vertice di maggioranza sui conti pubblici. Conte ha sottolineato che «nell'incontro di questa...