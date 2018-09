La grande bellezza delle mie montagne tra fabbri e birrai : Anche il "Guardian" celebra le borgate e i piccoli paesi del Cuneese Ma non c'è solo turismo: così dal basso nasce una nuova economia

Chiusura in grande stile per l'edizione 2018 di Borgo è Bellezza : Inoltre lo spettacolo ha ricordato donne che hanno dato il suo contributo alla scienza, all'educazione scolastica, all'arte e a tutte quelle che ogni giorno contribuiscono in modo insostituibile ...