La Francia non sbaglia un colpo | la squadra di Deschamps protagonista anche in Nations ...

Scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

Germania-Francia 0-0 : Mbappé non ruggisce e Areola salva i Bleus : La Germania è più aggressiva, ha voglia di dimostrare di non essere inferiore al cospetto dei campioni del mondo; la Francia è consapevole che può illuminare il gioco quando vuole. Nel primo tempo ...

Diretta/ Germania-Francia (risultato live 0-0) streaming video Canale 5 : Werner non impensierisce Areola : Diretta Germania Francia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prima partita della nuova Nations League. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:08:00 GMT)

Libia - Francia nega l'evidenza "Noi non siamo contro l'Italia" : Lo scontro tra Italia e Francia sulla Libia torna a scuotere i tavoli internazionali. I ministro dell'Interno era a Macron che si riferiva quando puntava il dito contro chi fa prevalere gli 'interessi ...

Caos in Libia - l'Italia non interverrà con i militari | Lega e M5s attaccano la Francia : Il governo italiano smentisce di voler intervenire con i corpispeciali per difendere il premier al Sarraj. La guerra dell'Italia è solo di parole, ma contro Parigi, accusata da Salvini e da tutta la maggioranza di governo di essere di fatto la vera responsabile dietro la crisi in corso a Tripoli

Libia - Margelletti : “Haftar è appoggiato dalla Francia - che tutela i suoi interessi petroliferi. L’Italia non lo sta facendo” : “Si dice che nessun afghano sia in vendita, ma in affitto. Lo stesso vale per la Libia: dietro ai ribelli che avanzano su Tripoli non c’è la mano lunga di Khalifa Haftar. Hanno interessi comuni, ma non è lui a manovrarli direttamente”. Il Presidente del Centro Studi Internazionali (Cesi), Andrea Margelletti, interviene sugli ultimi sviluppi della situazione libica, con Tripoli e il governo di Fayez al-Sarraj, sostenuto ...

Francia - Deschamps : 'Futuro in un club? Non me la sento di dire di no' : Il ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha rilasciato un'intervista a Le Figaro , parlando in questi termini del suo futuro: ' Non posso esprimere un no categorico a un'altra esperienza in un club, è iniziata così la ...

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Francia - un guaio per Macron Si dimette il ministro Hulot : «Io solo - non ci credo più» : Era uno dei membri del governo più popolari. Ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare sul clima e sui temi ambientali nei 14 mesi al governo

Francia - si dimette il ministro dell'Ecologia : 'L'ambiente non è più una priorità di questo governo' : Il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot , ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Una scelta che ha comunicato ai microfoni dell'emittente radiofonica France Inter e che per ...

Francia - si dimette ministro Ecologia : ambiente non è priorità governo - : La decisione a sorpresa di Nicolas Hulot che parlando a France Inter , ha denunciato i "piccoli passi" in campo ambientale e ha affermato di essersi sentito "solo" sui temi ecologici. Parigi ha ...

Francia - grana per Macron Si dimette il ministro Hulot : «Io solo - non ci credo più» : Era uno dei membri del governo più popolari. Ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare sul clima e sui temi ambientali nei 14 mesi al governo

Francia - si dimette ministro dell’Ambiente Nicolas Hulot : “Sono rimasto solo - fatti piccoli passi. Non voglio più mentire” : Il ministro francese dell’Ambiente, Nicolas Hulot, ha annunciato che presenterà le sue dimissioni. La sua decisione è maturata dal fatto che è riuscito ad ottenere solo “piccoli passi” in materia ambientale. Ai microfoni di France Inter ha dichiarato di essersi sentito “lasciato solo” dal governo sulle questioni ecologiche. Hulot, fondatore dell’associazione ecologista “Fondation Nicolas-Hulot pour la nature ...

Francia - ADDIO AL TELEFONO FISSO/ Quando anche in Italia? Non siamo ancora pronti alla rivoluzione : In FRANCIA la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:26:00 GMT)