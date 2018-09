La Casa del giovane | da 40 anni riferimento per tutta la comunità

Mondiali Volley 2018 – ‘Mila e Shiro ce spicciano Casa’ : ironia e colore sugli spalti del Foro Italico [GALLERY] : Tutto pronto per Italia-Giappone, match inaugurale dei Mondiali di Volley 2018: il tifo azzurro è caldissimo, ironia e colore sugli spalti del Foro Italico Roma invasa dai fan della pallavola, la Città Eterna diventa capitale del Volley in vista dei Mondiali 2018, con l’Italia impegnata nella sfida inaugurale contro il Giappone. Foro Italico gremito e colorato di azzurro, ma anche di rosso, bianco e verde. Caldissimo il tifo italiano ...

Roma - Casa delle Donne e onlus sotto sfratto : tutto iniziò con Marino. Ma in attesa delle regole promesse dal M5s è il caos : Le femministe della Casa Internazionale delle Donne, i ragazzi con problemi di apprendimento de Il Grande Cocomero, i giovani di estrema sinistra dell’Angelo Maj e quelli un po’ più “radical-chic” del Brancaleone, i curdi dell’Ararat piuttosto che i musulmani del Centro Islamico di Ostia, gli ex-compagni del Pd Giubbonari e Villa Gordiani e gli ex-camerati di Fdi Colle Oppio. onlus diverse, storie distinte, motivazioni differenti, un ...

Cristiana Casaburo - nuova dirigente scolastica dell'IISACP : "Credo che l'arte " dice la dirigente " sia l'astrolabio della gentilezza e, nel mondo dell'educazione, non si può non perseguirla. E' evidente che i "carismi" sono diversificati e ciascuno studente ...

Chiara Ferragni a New York - Fedez Casalingo dà la pappa a Leone : «Lei la settimana della moda - noi la settimana della mela» : A pochi giorni dal matrimonio da favola, la coppia più patinata dei social si separa per la prima volta. Chiara Ferragni infatti è volata a New York per le sfilate, lasciando Fedez a...

Maniaco entra - nudo - nella Casa del 13enne : Un fatto che ha dell'incredibile quello che ha visto come protagonista un Maniaco, colto in azione all'interno di una villetta di Fontana, in California , Usa,. Ripreso dalle telecamere di sicurezza ...

'Estate sicura' : 81 arresti - furti in Casa in calo del 13% : L'operazione 'Estate sicura' della polizia ha portato all'arresto di 81 persone. Inoltre, sono stati controllati 293.186 veicoli e 46.485 persone , di cui 9.677 con precedenti, , sono state denunciate ...

Asia Argento - X Factor/ Dopo il “licenziamento” entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione bomba : Asia Argento, X Factor 2018, Dopo l'avvenuto lincenziamento il web è in rivolta: la regista entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione bomba ed i dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:31:00 GMT)

Mafia - Giuseppe Casamonica al 41bis/ Roma - disposto il “carcere duro” al capo dell’omonimo clan : Mafia, Giuseppe Casamonica al 41bis: è considerato il capo dell'omonimo clan operante a Roma. Dalle indagini degli inquirenti sarebbe emerso il suo ruolo centrale.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Happy Casa - altro match internazionale con i turchi del Sakarya : BRINDISI - Anche una partita per raccogliere fondi destinati a scopi benefici nella marcia di avvicinamento al campionato di Happy Casa Brindisi, reduce dalla prima uscita vittoriosa a Bari contro la ...

Roma - disposto il 41 bis per Giuseppe Casamonica su richiesta della Dda : Su richiesta della Dda di Roma, confermata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è stato disposto il regime speciale previsto dall’articolo 41 bis ordinamento penitenziario, il cosiddetto “carcere duro”, nei confronti di Giuseppe Casamonica, ritenuto il capo dell’omonimo clan operante a Roma. Arrestato nel blitz del 17 luglio scorso insieme a una trentina di persone. Per gli inquirenti quello dei Casamonica è un clan ...

Giuseppe Casamonica al 41 bis : carcere duro per il capoclan della mafia a Roma : Su richiesta della Dda di Roma, confermata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è stato disposto il regime speciale previsto dall'articolo 41 bis ordinamento...

Chi è Martina Hamdy? Dalle previsioni meteo alla Casa del Grande Fratello Vip3 [GALLERY] : Martina Hamdy: la 24enne di origini egiziane che incanterà la casa del Grande Fratello Vip3 E’ stato svelato ieri sera il cast del Grande Fratello Vip3, anche se ancora 2 personaggi femminili rimarranno ‘nascoste’, probabilmente fino all’inizio del programma. Giulia Salemi, Le Donatella e tante altre donne sicuramente renderanno interessante l’edizione 2018 del reality show. Tra le concorrenti ci sarà anche, ...