KIDDING - Recensione 1x01 Green Means Go ANTEPRIMA

(Di domenica 9 settembre 2018) A una settimana dal debutto ufficiale sugli schermi statunitensi, Showtime decide di deliziarci con un piccolo assaggio della loro nuova serie. Stiamo parlando di, la serie dramedy che vede riuniti Jim Carrey e il regista francese Michel Gondry quattordici anni dopo il grandioso film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, in un primo episodio, diretto dallo stesso Gondry e scritto dallo sceneggiatore Dave Holstein (Weeds), che porta con se' un racconto, il quale va decisamente dritto nel cuore del protagonista, sia in termini di personaggio che di attore. Andiamo a scoprire insieme che cosa ci offre il prologo di questa nuova serie.- Tutto quello che c'è da sapere sulla serie-Un uomo comune: La serie si apre con il nostro protagonista, Jeff Pickles, il quale viene invitato come ospite nel talk show di Conan O'Brien con un insolito compagno, trattasi di Danny Trejo (il ...