Jfk effetto nostalgia

vanityfair

(Di domenica 9 settembre 2018) The Kennedy YearsThe Kennedy YearsThe Kennedy YearsThe Kennedy YearsThe Kennedy Years800 invitati, tra cui diplomatici e senatori. L’abito di lei disegnato dalla stilista afroamericana Ann Lowe, in seta d’avorio con più di 40 metri di stoffa. La cerimonia cattolica celebrata dall’Arcivescovo di Boston. Il verde della tenuta immensa a Newport, in Rhode Island. In una parola: la cosa più vicina a un matrimonio reale che l’America abbia mai avuto. 65 anni fa, il 12 settembre 1953, John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier si sposano. Eletto Presidente nel 1961, Kennedy viene assassinato a Dallas nel 1963. Muore l’uomo, incomincia la leggenda, celebrata ancora oggi. The Kennedy Years è il titolo della mostra aperta a Milano dal 13 settembre al 13 ottobre, proprio in occasione dell’anniversario di nozze. Curata da Frédéric Lecomte-Dieu, biografo della famiglia, e con Tiffany & Co. ...