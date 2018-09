Ivan Zaytsev | «Tatuaggi | amatriciana e un amore mondiale»

Mondiali di Pallavolo - tutto pronto per l’esordio dell’Italia : le parole di Blengini e di Ivan Zaytsev : In attesa della gara d’esordio, oggi i due commissari tecnici e i due capitani hanno preso parte al media meeting tenutosi presso l’hotel dove alloggiano le squadre Countdown in atto al Parco del Foro Italico dove domani alle ore 19.30 la Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini farà il suo esordio contro il Giappone nei Campionati del Mondo. Il match, atteso da migliaia di appassionati e al quale assisterà il Presidente della ...

La Nazionale - i Mondiali - il futuro L'Italia vista sottorete da Ivan Zaytsev : E' una squadra nuova, giovane, equilibrata, un mix di forze interessante, anche un cantiere aperto in cui lavorare tutti insieme, mettendoci la nostra scienza della costruzione. Non saremo i favoriti ...

La Nazionale - i Mondiali - il futuro L’Italia vista sottorete da Ivan Zaytsev : [Questo articolo è stato pubblicato nel Foglio Sportivo dell'1 e 2 settembre. Qui potete leggere l'intero numero] E’ quello che ha un nome da terribile, un cognome da russo e un accento mezzo umbro e mezzo romano. E’ quello che ha i capelli diritti e tagliati – così, a occhio – con un tosaerba.

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d'Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l'opposto dei sogni per l'impresa : ... proprio la serie in battuta contro gli USA nelle semifinali delle Olimpiadi ha fatto esplodere il nativo di Spoleto , ergendola a simbolo di questo sport nel nostro Paese e facendolo conoscere anche ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d’Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l’opposto dei sogni per l’impresa : Da ultimo aggregato come enfant prodige a uomo simbolo; in mezzo otto anni di grandi successi e di trionfi da assoluto protagonista, dai Mondiali 2010 ai Mondiali 2018, sempre in casa. Questo è Ivan Zaytsev, l’icona del Volley italiano, ormai pronto per trascinare la Nazionale durante la rassegna iridata che ospiteremo nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre: lo Zar della pallavolo internazionale non vede l’ora di bombardare in giro ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - tutti i numeri di maglia degli azzurri. Ivan Zaytsev il capitano : L’Italia ormai è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Volley maschile, in programma proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale debutterà domenica a Roma contro il Giappone poi si sposterà a Firenze per affrontare Belgio, Repubblica Dominicana, Argentina e Slovenia. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, vogliono accedere alla seconda fase a Milano e poi raggiungere Torino dove verrà messo in ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il Mondiale? Siamo una bella squadra ma dobbiamo essere costanti” : Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di Volley maschile, l’Italia scenderà in campo davanti a 10.000 spettatori del Foro Italico di Roma per fare il proprio debutto nella rassegna iridata. Di fronte al proprio pubblico, la nostra Nazionale vorrà incominciare col botto battendo il Giappone, un avversario assolutamente alla portata della nostra compagine. Tra gli osservati speciali c’è lo “Zar” Ivan Zaytsev pronto a ...

Ivan Zaytsev : "Orgoglioso di aver vaccinato mia figlia" : Ivan Zaytsev, capitano della Nazionale di pallavolo italiana, in procinto di partecipare ai Mondiali ha racconta al settimanale Grazia perché ha postato con orgoglio una foto della figlia subito dopo l’immunizzazione, sfidando i movimenti no-vax: "Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si ...

Ivan Zaytsev continua la sua battaglia a favore dei vaccini : Ma non voglio fare politica o essere strumentalizzato'. Come reazione alle opinioni di Ivan Zaytsev, in Rete, c'è chi ha espresso perfino giudizi razzisti, augurandogli di 'tornare a casa'. Ma ...

Ivan Zaytsev e la polemica con i no-vax : 'Vaccinare è una forma di rispetto' : Giravamo il mondo per il suo lavoro , è stato il primo sovietico a giocare all'estero come professionista, ndr, . Voleva che diventassi un suo mini-clone. Io, invece, caratterialmente ero diverso da ...

Volley - Ivan Zaytsev : “L’Italia ideale per un Mondiale. Ricreiamo la magia delle Olimpiadi. La sfida con Ronaldo? Vorrei conoscerlo…” : “Credo che questa Italia abbia il giusto mix di esperienza e gioventù, è la squadra ideale per affrontare un Mondiale“. Parole di Ivan Zaytsev che in un’intervista rilasciata a La Stampa lancia così la sua corsa verso la rassegna iridata che si disputerà proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e punta almeno a salire sul podio, un obiettivo alla portata di questa ...

Ivan Zaytsev - arriva il film sulla vita dello 'zar' italiano della pallavolo : La storia e le passioni di un uomo raccontate tramite i suoi tatuaggi , - Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo italiana: 'Mi diverte essere una nuova star dei social!' - Sul prossimo numero di Oggi l'...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...