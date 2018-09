Italia - Polonia | le dichiarazioni del ct e degli altri azzurri protagonisti

Pagelle/ Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita - Balotelli e Insigne deludono (Uefa Nations League) : Pagelle Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:35:00 GMT)

VIDEO/ Italia-Polonia (1-1) : highlights e gol - Jorginho suona la carica (Uefa Nations League 2018) : VIDEO Italia Polonia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita di UEFA Nations League. Un rigore di Jorginho consente agli azzurri di Mancini di evitare il KO.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:12:00 GMT)

Italia-Polonia : ecco le parole degli azzurri in mix zone [VIDEO] : ITALIA POLONIA 1-1- Esordisce con un pareggio la nazionale di Roberto Mancini nella Nations League. Un debutto tra luci ed ombre per l’Italia, con un primo tempo in difficoltà ed una ripresa con una buona reazione. Nel post gara, gli azzurri si sono espressi più o meno tutti sulla stessa linea con le interviste della mix zone. Per guardare il video dell mix zone con Biraghi, ripreso da Vanni Zagnoli clicca qui >>> Nations League, ...

Italia-Polonia 1-1 - poca lucidità : solo Chiesa da la scossa - ma dov’è la qualità? : Italia-Polonia 1-1- Un esordio ufficiale da 6 in pagella. Mezzo punto in più per il pareggio raggiunto dagli azzurri su calcio di rigore firmato d Jorginho. Che Nazionale è stata? Una gara prevalentemente equilibrata, rotta dal gol allo scadere del primo tempo dal “napoletano” Zielinski. Una Nazionale italiana spesso compassata e priva di idee, ma […] L'articolo Italia-Polonia 1-1, poca lucidità: solo Chiesa da la scossa, ma ...

Nations League - Italia-Polonia – Pareggio amaro - ma si riparte con fiducia : le parole degli azzurri in mix zone [VIDEO] : Dopo il Pareggio per 1-1, nell’esordio di Nations League contro la Polonia, diversi calciatori dell’Italia si sono presentati nella mix zone: ecco le parole dei protagonisti Esordisce con un Pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, ...

PAGELLE / Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita - Chiesa il migliore in campo (Uefa Nations League) : PAGELLE Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:12:00 GMT)

Italia-Polonia Nations League - le pagelle degli Azzurri : Finisce 1-1 tra Italia e Polonia il match di esordio in Nations League della Nazionale di Roberto Mancini. La Polonia passa meritatamente in vantaggio al 40' con Zielinski che batte Donnarumma ...

Ascolti tv ieri - Uefa Nations League (Italia – Polonia) vs Rosamunde Pilcher | Dati Auditel 7 settembre 2018 : Tutti davanti alla tv per seguire la prima partita dell’Italia nella Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, venerdì 7 settembre 2018? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1, quanti su Canale 5 per il nuovo capitolo della serie Rosamunde Pilcher e quanti hanno visto la replica di Rocco Schiavone o il film La fidanzata di papà? Nella prima serata di ieri l’offerta televisiva, sui maggiori canali del ...

Italia-Polonia - Jorginho salva gli azzurri : Una rimonta firmata Jorginho salva gli azzurri nel match d'esordio in Nation League . Finisce così 1-1 con la Polonia la prima partita ufficiale del neo ct della Nazionale Roberto Mancini , disputata ...

Italia-Polonia 1-1 - pagelle : Balotelli monotono - Chiesa sveglia tutti; Zielinski a tutto campo : Queste le pagelle dell'Italia dopo l'1-1 con la Polonia all'esordio nella nuova Uefa Nations League: 6,5 Donnarumma : Grande anticipo nel tuffo su Zielinski all'inizio, bene anche su Krychowiak. Il ...

Italia-Polonia 1-1 - Mancini : ' ripartiamo dal secondo tempo' : Roma, 8 set., askanews, - Nello stadio in cui 37 anni fa fece il suo esordio in Serie A, Roberto Mancini è entrato e uscito tra gli applausi di un pubblico che lui stesso ha voluto applaudire a fine ...

Video/ Italia-Polonia (1-1) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League 2018) : Video Italia Polonia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita di UEFA Nations League. Un rigore di Jorginho consente agli azzurri di Mancini di evitare il KO.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Italia-Polonia – Prima tutti col fiato sospeso - poi esplode il Dall’Ara : l’esultanza al gol di Jorginho [VIDEO] : Grande esultanza dei tifosi dell’Italia al gol del pareggio contro la Polonia: Jorginho fa impazzire il Dall’Ara Esordisce con un pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, poi trasformato da Jorginho, che ha portato al gol del ...

Italia-Polonia - la pazza esultanza dei tifosi dopo il rigore di Jorginho [VIDEO] : rigore Jorginho – E’ andata in scena la prima partita della Nations League per l’Italia, solo un pareggio nella gara contro la Polonia ma comunque un risultato positivo che dà fiducia. Primo tempo brutto per gli azzurri, male Jorginho a centrocampo (poi autore del pareggio), così come l’attaccante Balotelli ma SuperMario non è stato adeguatamente supportato. Bene invece il portiere Donnarumma, il portiere del Milan salva ...