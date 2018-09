L'Italia è campione d'Europa - sconfitta la Spagna 9-8 dopo i rigori : C'è un'Italia del pallone che vince: è quella del beach soccer, laureatasi campione d'Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori, il match era finito 2-2,. ...

Beach soccer - Euro League 2018 : Italia campione D’EUROPA! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...

Calcio - torneo nazionale Anspi : squadra sampietrana vice campione d'Italia : SAN PIETRO VERNOTICO - I giovani atleti dell'oratorio San Domenico Savio della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico sono vice campioni d'Italia nell'ambito del torneo nazionale Anspi ...

Italia-Polonia - prima gara ufficiale senza un Campione del Mondo del 2006 : In amichevole era già successo Non è la prima volta comunque: in 4 occasioni - una con Di Biagio e 3 con Mancini - gli azzurri hanno giocato senza i Campioni del Mondo. E' accaduto durante ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...

L'Italia femminile Campione del Mondo all'esame-Europei a Bucarest : "Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l'Europeo da Campioni del Mondo - afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3x3 - responsabilità nei confronti di noi stesse, perché ci ...

Baseball - UnipoSai Bologna campione d'Italia 2018 : Scudetto numero 11 per la Fortitudo : 11 sono gli scudetti della Fortitudo Baseball Bologna . 11 sono le riprese che sono servite alla squadra bolognese per piegare la resistenza del Parma e conquistare il titolo tricolore del ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA CAMPIONE D’Italia. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani non dà scampo a Sagan. Treno perfetto della Quick-Step - vittoria netta del campione d’Italia : Ricomincia la Vuelta a España 2018 e torna a splendere il tricolore. Dopo il giorno di riposo arriva il bis per Elia Viviani: il velocista della Quick-Step Floors trionfa alla grande nella decima tappa da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. Volata davvero perfetta per il campione italiano che, supportato da un Treno magistrale, è riuscito a trionfare senza problemi, con 200 metri finali davvero eccezionali. Resta in Maglia Rossa di ...

Vela – Nordera campione d’Italia Laser giovanile 4.7 : Vela giovanile: Nordera è campione d’Italia Laser 4.7, Orofino 3° negli Optimist Niccolò Nordera campione Italiano Laser 4.7, Pietro Paolo Orofino terzo negli Optimist Juniores. Si concludono con un trionfo per i colori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia i Campionati giovanili 2018 di Viareggio. Grande risultato per Nordera, che ha vinto il titolo italiano Laser 4.7. Un anno dopo Crotone, Niccolò è salito sul gradino più alto del ...

Lazio - morto Mario Facco : difensore della squadra campione d'Italia nel 1974 : Lasciato il campo, Facco ha vestito i panni dell'opinionista a Rai Sport e nelle emittenti locali. Da anni viveva a Fregene, sul litorale laziale, dove oggi si è spento dopo una lunga malattia. 'La S.

Ragusa - Luca Farinelli campione Italiano di body building : Il Ragusana Luca Farinelli campione italiano di body building, categoria fino a 90 kg. Mercoledi' 5 settembre sara' ricevuto dal sindaco di Ragusa