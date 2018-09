Iran | ' le minacce non ci spaventano'

Usa e Iran - volano minacce sul Golfo. Ma niente panico : Con la Corea del Nord ha funzionato: Trump e Kim Jong-un si sono incontrati, a sorpresa, dopo che tutto il mondo parlava già di guerra imminente. Funzionerà anche con l'Iran? Stefano Magni Invia

Trump sfida l'Iran : «Basta minacce». Ira di Teheran : «Stupido e incapace» : Scontro aperto tra Stati Uniti e Iran con violente accuse da ambo le parti. «Fate attenzione». Si chiude così un duro messaggio rivolto dal presidente degli Stati Uniti, Donald...

Tensione Iran-Usa - Trump : “Fate attenzione - non tollereremo vostre stupide minacce di morte” : Donald Trump ha risposto al suo omologo iraniano, che ieri, con tono di sfida, aveva detto: "Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà". Il presidente Usa ha lanciato un monito su Twitter: "Non minacciare mai più gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima".Continua a leggere

Tensione Iran-Usa - Trump : “Fate attenzione - non tollereremo vostre stupide minacce di morte” : Tensione Iran-Usa, Trump: “Fate attenzione, non tollereremo vostre stupide minacce di morte” Donald Trump ha risposto al suo omologo iraniano, che ieri, con tono di sfida, aveva detto: “Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà”. Il presidente Usa ha lanciato un monito su Twitter: “Non minacciare mai più gli Stati Uniti […] L'articolo Tensione Iran-Usa, Trump: “Fate attenzione, non tollereremo vostre ...

Trump a Iran : basta minacce o pagherete : 8.00 Duro messaggio del presidente Usa Trump a quello Iraniano Rohani. "Non minacciare mai più gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia hanno fatto prima", scrive su Twitter. "Non siamo un Paese che tollererà le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione",aggiunge Trump. Il presidente replica all'avvertimento lanciato ieri da Teheran. "Non giochi con la coda del leone. Un conflitto con l'Iran ...

MINACCE ROUHANI VS TRUMP/ “Usa stop provocazioni o la pagheranno” : Terzi - “Ue basta compiacere regime Iran” : Hassan ROUHANI minaccia TRUMP: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:30:00 GMT)