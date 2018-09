' IO CHEF - sfida all' ultima ricetta' | gli chef vincitori premiati al VeganFest

'O mare mio/ Anticipazioni 9 settembre : Cannavacciuolo sbarca a Oneglia - sfida a tre per gli CHEF amatoriali : 'O mare mio, Anticipazioni 9 settembre : Antonino Cannavacciuolo sbarca a Oneglia , borgo marinaro di Imperia. In gara un commerciante, un elettricista e una pensionata.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Carlo Cracco arriva su Netflix come concorrente di The Final Table : il nuovo show in cui si sfidano CHEF da tutto il mondo : Da giudice a concorrente. Carlo Cracco ha lasciato Masterchef e si prepara all’esordio su Netflix a The Final Table, una competizione culinaria globale in cui a sfidarsi saranno i migliori cuochi provenienti da tutto il mondo, ciascuno in rappresentanza del proprio Paese, con l’unico obiettivo di ottenere un posto alla “tavola Finale” e sedersi insieme a nove leggendarie icone culinarie internazionali. E pensare che, con ...