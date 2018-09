Inghilterra | Shaw rassicura dopo la grande paura ' Sto bene | sono un combattente'

Inghilterra - Shaw rassicura su Twitter : "Tornerò a lottare presto" : Tanta paura, per fortuna solo quella. Dopo i concitati minuti che hanno seguito il terribile scontro con Carvajal, Luke Shaw ha voluto rassicurare tutti con un messaggio via Twitter: "Grazie a tutti ...

Inghilterra-Spagna 1-2 : Saùl e Rodrigo ribaltano Rashford. Paura Shaw : sbatte la testa e perde sensi : Buona la prima per Luis Enrique sulla panchina della Spagna. Le Furie Rosse sbancano Wembley, tempio del calcio inglese, dove l'Inghilterra non perdeva da ben due anni e mezzo. E lo fanno con una ...

