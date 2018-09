Infortunio Chiriches | le ultime sui tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di domenica 9 settembre 2018)– Tegola per il Napoli, bruttoper il difensoree si prospettanodilunghi, il difensore romeno potrebbe essere costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per circa sei mesi. Domani a Villa Stuart vi sarà l'incontro con dottor Mariani per definire il da farsi, intanto De Laurentiis non ci sta ed alza la voce, il patron azzurro è sempre stato restio a mandare i propri calciatori in Nazionale e l'diè stato l'ennesimo episodio che ha fatto infuriare De Laurentiis. Sembra necessario un innesto nel mercato di gennaio.