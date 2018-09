Indagini sull' incidente di Marco Centino | l' automobilista dovrà rispondere di lesioni

Il tesoro del boss Di Lauro : Indagini sull'ex senatore di Forza Italia : Camorra, clan e politica, la Procura non sfonda. Almeno per il momento, non passa la linea dell'accusa su una delle più complesse e voluminose inchieste condotte dalla dda di Napoli in materia ...

L'approvazione del ddl anticorruzione e le Indagini sulle diocesi di New York : E’ stato firmato l’accordo per l’Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati. E’ prevista l’assunzione di 10.700 lavoratori, con un piano di investimenti da 4,2 miliardi di euro. Il ministro Di Maio ha detto che “è stato raggiunto il miglior risultato nelle peggiori condizioni”. I segretari di Fiom e Cgil

Chi e quando doveva dare l'allarme sulla sicurezza del Ponte Morandi? Indagini vicine a una svolta : La responsabilità ultima di quei mancati lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Ponte Morandi - approvati ma mai partiti - di chi è? Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia può essere considerato responsabile ultimo, o primo, della tragedia del 14 agosto, quando il viadotto Polcevera è venuto giù per cause legate al deterioramento dei piloni 9 e 10 uccidendo 43 persone? O ...

Caso Regeni - Di Maio : "Ci aspettiamo una svolta sulle Indagini entro l'anno" : L'Italia si aspetta una svolta delle indagini sulla morte di Giulio Regeni entro l'anno. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, in visita in Egitto, dove ha incontrato il presidente Al Sisi. "Mi ...

Crollo ponte Genova - la Procura accelera sulle Indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Bari - i magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi Indagini - anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...

Inchiesta sul disastro di Genova : il punto sulle Indagini : A maggio Autostrade aveva indetto un bando per intervenire sui tiranti crollati, i lavori sarebbero dovuti iniziare dopo l'estate

Esplosione di Bologna : il punto sulle Indagini e i risarcimenti : Avviate le complesse pratiche per le richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari delle case danneggiate dall'Esplosione.Continua a leggere

Roma - resti di un aereo della seconda guerra mondiale ritrovati sulla riva del Tevere : Indagini in corso [FOTO] : Un’opera espositiva per una futura attività commerciale, un’ambientazione per un centro di Paintball, oppure un mezzo usato in una serie tv con George Clooney. Sono le teorie finora emerse per spiegare perché sulla riva del Tevere, nella zona nord della Capitale (Castel Giubileo), circa una settimana fa sono stati trovati i resti di un aereo, circondato da montagne di rifiuti vari. A circa 15 metri dal fiume sono spuntati la ...

Sergio Marchionne - i cupi sospetti sulle Indagini dopo la morte : 'Tutto top secret' : I prossimi giorni per Fca potrebbero essere complicati quasi quanto quelli appena passati, subito dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. I titoli del gruppo hanno retto all'impatto del rapido cambio ai vertici, ma le indiscrezioni che si aggiungono ogni giorno sui tempi in cui è insorta la malattia dell'ex Ceo creano più di un nervosismo.--Secondo la versione dei vertici Fca, da John Elkann fino all'ex responsabile per l'Europa, Alfredo ...

Via D’Amelio - Scarpinato : “Quasi tutte le Indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato” : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato. È una tragica verità che oggi diventa consapevolezza collettiva”. sono le parole del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ospite di In Onda (La7), commentando la strage di Via D’Amelio, di cui ieri ricorreva il 26mo anniversario e nella quale furono assassinati il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti ...

Prato - scritte razziste sulle bollette : Indagini in corso : Prato, scritte razziste sulle bollette: indagini in corso “Fuori i marocchini dall’Italia”: si sono visti recapitare questo messaggio alcuni cittadini, i quali hanno denunciato il fatto prima sui social e poi alle forze dell’ordine Continua a leggere L'articolo Prato, scritte razziste sulle bollette: indagini in corso proviene da NewsGo.

Corte Strasburgo condanna Russia per le Indagini mai fatte sull'omicidio di Anna Politkovskaja : La Corte europea dei diritti umani ha condAnnato laRussia perché non ha condotto un'inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l'omicidio della giornalista Anna Politkovskaja, uccisa nell'ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell'ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista.Nella sentenza i giudici di Strasburgo ...