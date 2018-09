calcioweb.eu

: +++ INCREDIBILE IN #MOTO2, #FENATI SHOCK: PREME IL FRENO A #MANZI IN CORSA [VIDEO] +++ - CalcioWeb : +++ INCREDIBILE IN #MOTO2, #FENATI SHOCK: PREME IL FRENO A #MANZI IN CORSA [VIDEO] +++ - sportal_it : Incredibile scorrettezza durante la gara di #Moto2 -

(Di domenica 9 settembre 2018) E’quanto successo oggi nella gara dia Misano. I due piloti italiani, si sono stuzzicati per l’intera gara, sino ad un avvenimento davvero. Dopo una manovra un po’ osata disi è infuriato, reagendo come nessuno dovrebbe mai fare. Il pilota ha affiancato il rivale e gli ha premuto il, rischiando di causare una clamorosa caduta. Qualcosa di antisportivo, vergognoso. Bandiera nera perche è stato escluso dalla, ma occhio ad ulteriori penalità che potrebbero arrivare. I sassi nel cervello. #SanMarinoGP #pic.twitter.com/RCiE4LoKHQ — Quel che passa (@Quelchepassa) 9 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articoloinilin...