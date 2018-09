sportfair

: Incredibile Bendtner: arrestato, ha rotto la mascella ad un tassista - Sport_Fair : Incredibile Bendtner: arrestato, ha rotto la mascella ad un tassista -

(Di domenica 9 settembre 2018) Nicklasancora nei guai dopo una rissa nella notte nella quale halaad unNicklasancora sui giornali per motivi non certo calcistici. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex attaccante della Juventus sarebbe stato. Il tutto, secondo quanto riportato dal portale ekstrabladet.dk, è accaduto a seguito di una colluttazione al termine di una notte non proprio da professionista. Il calciatore del Rosenborg avrebbelaal conducente di un taxi a seguito di una discussione accesa.sarebbe dunque stato, il suo club non ha smentito l’accaduto.L'articolo, halaad unSPORTFAIR.