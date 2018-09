Incidenti prima di Madagascar-Senegal | un morto e 37 feriti

calcioweb.eu

+++ INCIDENTI SHOCK PRIMA DI #MADAGASCAR-#SENEGAL, UN MORTO E 37 FERITI +++ - Coppa d'Africa, incidenti prima di -

(Di domenica 9 settembre 2018) Une 37. Questo il tragico bilancio, purtroppo solo provvisorio, degliavvenutidel match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa trae disputato allo stadio di Antananarivo. Testimoni hanno riferito di migliaia di tifosi ammassati fuori dallo stadio 'Mahamasina' che hanno iniziato a spingere per non perdersi l'avvio del match generando una grossa calca nella quale sono rimaste schiacciate diverse persone. Il match disputato lo stesso è terminato sul punteggio di 2-2. (AdnKronos)