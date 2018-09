Incidente nella notte in porto | operaio ricoverato in ospedale

Incidente GUANZATE : MORTI 3 RAGAZZI/ Ultime notizie - strage nella notte : grave un amico che era con loro : GUANZATE, INCIDENTE mortale: 3 giovani RAGAZZI deceduti. Ultime notizie, auto esce di strada poi si ribalta, forse l'alta velocità la causa che ha causato la tragedia(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Bolzano. Incidente nella scuola media Archimede : morto custode : Infortunio mortale sul lavoro. Un uomo è morto dopo una caduta da un’impalcatura allestito per lavori in un centro scolastico

Ancora un Incidente in campagna a Trezzo Tinella - agricoltore 59enne elitrasportato al Santa Croce : Dobbiamo segnalare anche oggi, sabato 1 settembre, un'incidente sul lavoro in campagna, questa volta fortunatamente senza conseguenze gravi avvenuto a Trezzo Tinella questa mattina. Un agricoltore R.R.

Tragico Incidente nella notte. Muore ragazzo di ventisei anni : MARTINSICURO Tragico schianto nella notte in via Roma, a Villa Rosa di Martinsicuro. In seguito allo scontro tra due autovetture ha infatti perso la vita un ragazzo di ventisei anni originario di Roma.

Nuoro - cinghiali sulla strada : 2 Incidente nella notte a Orotelli : Continuano gli incidenti stradali causato da animali vaganti. Ieri notte il conducente di una Volkswagen Golf, mentre percorreva la Statale 129 all’altezza del km 66 si è trovato davanti un cinghiale che circolava liberamente sulla sede stradale e non potendolo evitare, ha travolto l’animale. L’autista, per fortuna illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi ...

Incidente aereo in Indonesia : monomotore si schianta nella foresta - 8 morti e un superstite : Un grave Incidente aereo si è verificato in un’area montuosa dell’Indonesia orientale: un aereo monomotore si è schiantato ieri nelle foreste della provincia di Papua durante un volo che doveva durare circa 40 minuti. Otto persone hanno perso la vita (6 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio), mentre è miracolosamente sopravvissuto un bambino di 12 anni. L’aereo è esploso poco dopo lo schianto. La causa ...

Incidente in moto sulla rotonda : Nicola muore a 35 anni nella notte : UDINE e PORPETTO - Incidente stradale mortale a Udine sulla rotonda che sorge vicino all?albergo ristorante Là di Moret, al confine con il comune di Tavagnacco. Per cause in corso di...

Lido di Venezia. Incidente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto morti due pescatori : Drammatico Incidente in laguna. Un’imbarcazione e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è di due morti e

Grave Incidente nella notte - muore dirigente della Fondazione Arena : Corrado Ferraro Corrado Ferraro, un diploma al conservatorio in violino e una laurea in economia e gestione delle imprese di servizi, ricopriva il ruolo di direttore dell'area marketing dell'ente ...

Incidente stradale a Marinella - motociclista trasportato a Pisa in elisoccorso : Marina di Carrara - Un motociclista è ricoverato a Pisa per fratture esposte alle gambe. E' questo il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Marinella di Sarzana. La dinamica è in ...

Incidente mortale nella Bergamasca : muore 23enne SIRENE DI NOTTE : Se nell'Adda Martesana non si sono verificati particolari episodi, vicino all'uscita dell'autostrada di Bergamo si è verificato un Incidente mortale SIRENE DI NOTTE. SIRENE di NOTTE: tragedia nella ...

Nibali sarà operato nella prossima settimana dopo l'Incidente al Tour de France : 'Vincenzo Nibali sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per il trattamento della frattura alla decima vertebra toracica dopo l'incidente durante la 12esima tappa del Tour de France il 19 luglio'. ...

Incidente nella notte sulla strada statale di Terra di Lavoro : auto travolge carabinieri in servizio - due morti e un ferito grave : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di Lavoro, mentre erano in corso degli...

Incidente sulla A27 - schianto fra due auto nella notte : un morto carbonizzato : TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la ...