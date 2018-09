inaugurato nuovo stabilimento gruppo grigi; marini e cecchini | esempio di moderna

Ponte Morandi - Toti : “La demolizione subito - nuovo ponte inaugurato nel 2019” : Il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza esprime ottimismo sulla velocità di realizzazione dell'opera che sostituirà il ponte Morandi a Genova. "Nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche, la parola d’ordine è: facciamolo bene e in fretta" ha spigato Toti.Continua a leggere