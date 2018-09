Inaugurato nuovo stabilimento gruppo grigi; marini e cecchini : "esempio di moderna capacità imprenditoriale" : Perugia " "Il gruppo Grigi ha saputo cogliere in pieno le sfide che oggi impone l'economia globale, investendo in innovazione, qualità delle produzioni, dimensione d'impresa. L'inaugurazione di questo nuovo stabilimento 4.0 ne è la concreta prova. E quella di oggi è una giornata di ...

Ponte Morandi - Toti : “La demolizione subito - nuovo ponte Inaugurato nel 2019” : Il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza esprime ottimismo sulla velocità di realizzazione dell'opera che sostituirà il ponte Morandi a Genova. "Nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche, la parola d’ordine è: facciamolo bene e in fretta" ha spigato Toti.Continua a leggere