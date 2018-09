In Svezia la destra cresce ma non sfonda Socialdemocratici sopra il 28 per cento 

Elezioni in Svezia i Socialdemocratici resistono al 28% La Destra anti-Ue cresce al 17 ma è solo terza Rebus governo : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la Destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 75% dei voti, il partito...

Svezia senza una maggioranza. L'estrema destra anti migranti sfiora il 18% : I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, L'estrema destra avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in Svezia. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garantirgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit della destra sovranista, euroscettica e anti immigrati: gli "Svedesi ...

La Svezia al voto : Destra al 18 - 9% Socialdem 28 - 1% Tensione ai seggi : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la Destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 75% dei voti, il partito anti-immigrati ...

Svezia - la Destra anti-Ue sale al 17% Socialdemocratici resistono al 28% Rebus governo : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 75% dei voti, il partito...

Svezia - democrazia che funziona - e che all'80% non vota estrema destra - : Ha rifiutato in modo chiaro e univoco la visione del mondo, miope, pericolosa e confusa, di Jimmie Åkesson e dei suoi accoliti. L'80% dei votanti svedesi ha preferito altri partiti, tutti dalle ...

Svezia - ultradestra sotto il 20% Adesso il governo è un rebus Intimidazioni neonazi Video : Il partito anti Ue avanza ma i socialdemocratici restano la prima forza politica del Paese. Incertezza sulla formazione del governo. Raid dell’ultradestra con minacce a giornalisti ed elettori in diverse località.

Svezia - risultati elezioni : estrema destra sfiora 20%/ Salvini : "Alle Europee completiamo l'opera" : elezioni Svezia 2018, risultati e ultime notizie: primi exit poll e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Svezia - la Destra anti-Ue sfiora il 20% Socialdemocratici primi ma in calo Rebus governo : Forse leggermente sotto le aspettative della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un forte balzo in avanti. Il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge secondo gli exit...

In Svezia cresce ma non sfonda la destra populista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni Svezia - exit poll : centrosinistra avanti - destra al 19% - : Secondo i primi dati, i Democratici svedesi sono al 19,2%, ottenendo il secondo miglior risultato dietro ai socialdemocratici fermi al al 26,2%. Successo per i piccoli partiti, con gli ex comunisti al ...

ELEZIONI Svezia - EXIT POLL : ESTREMA DESTRA SFIORA 20%/ Ultime notizie : risultati - non si governa senza Akesson : ELEZIONI SVEZIA 2018, risultati e Ultime notizie: primi EXIT POLL e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la DESTRA anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:12:00 GMT)

Secondo gli exit poll in Svezia non ci sarebbe una maggioranza. Ultra destra tra il 16 e il 19 percento : È proprio l'ascesa di quest'ultima forza politica ad aver destato maggiore scalpore negli ultimi mesi. I sondaggi prevedono che raccoglierà almeno il 20% delle preferenze .

Svezia : nuovo exit poll - destra radicale al 19 - 2% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svezia - exit poll : l'estrema destra sfiora il 20% - i socialdemocratici raggiunti dal centrodestra : La Svezia è arrivata alla grave crisi attuale nonostante decenni di economia in boom, malgrado il welfare migliore del mondo e una competitività economica di eccellenze da far invidia alla Germania. ...