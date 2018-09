In NCIS 16 l’addio a Abby Sciuto come quello a Ziva David | ma con una “meravigliosa

L’addio a Abby in NCIS 16 visto dal cast : “Doloroso come per Michael Weatherly e Cote de Pablo” : L'addio a Abby in NCIS 16 sarà la novità principale cui gli spettatori storici della serie dovranno far fronte nei nuovi episodi, in onda da fine settembre su CBS negli Stati Uniti e il prossimo anno su Rai2. L'uscita dal cast di Pauley Perrette è paragonabile per importanza solo a quella di Michael Weatherly: come l'ex interprete di Tony DiNozzo, infatti, anche lei era in NCIS sin dall'episodio pilota ed era apparsa anche negli spin-off ...