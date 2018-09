In gioco l' Europa

huffingtonpost

(Di domenica 9 settembre 2018) Alle 8 si sono aperti i seggi in Svezia per le elezioni politiche più accese e incerte della sua storia recente. Dopo una feroce campagna elettorale in gran parte incentrata sull'immigrazione, l'e il governo di minoranza guidato dai socialdemocratici temono un'impennata senza precedenti della destra sovranista, anti-immigrati ed euroscettica dei Democratici svedesi (Sd), che, sotto la guida del giovane Jimmie Akesson, sono passati dal 6 al 13% nel voto del 2014 e ora potrebbero arrivare al 20%, tallonando i socialdemocratici del premier Stefan Lofven.I primi exit poll sono previsti alle 20 di stasera, appena chiuderanno i seggi. La Svezia ha normalmente un tasso di affluenza alle urne elevato, intorno all'86%.Secondo i sondaggi, i democratici svedesi (SD) potrebbero spuntare tra il 16 e il 25 per cento, rendendo impossibile prevedere la composizione del prossimo governo. ...