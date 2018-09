In 20 anni 200 miliardi di tasse in più

Negli ultimi 20 anni le tasse sono aumentate di quasi 200 miliardi. Boom evasione fiscale : sottratti al fisco 114 miliardi : "Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze " afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo con un carico impositivo smisurato anche l'evasione fiscale assume ...

Aldo - Giovanni e Giacomo : Giacomino Poretti riparte da Tv2000. Sarà un venditore di strada senza fissa dimora : Giacomino Poretti riparte da sé. Il “cazzaro” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo approfitta della pausa con i suoi soliti compagni d’avventura per un’esperienza nuova, al limite del catartico: proverà a vivere per la strada nei panni di un venditore homeless. Il risultato, promosso dalla Caritas Ambrosiana, Sarà trasmesso su Tv2000 in quattro puntate: Scarp de’ tenis – Incontri sulla strada è il titolo dell’esperimento. “Come è ...

17 anni dopo un operatore Cbs ha pubblicato un video inedito dell'11 settembre 2001 : Il tuono che rompe il silenzio, il collasso delle torri, il fumo e le urla disperate dei passanti. Mark LaGanga, operatore della Cbs, ha restaurato un video sulla tragedia dell'11 settembre. Il filmato era già finito in rete tre anni fa, ma il link non era più disponibile. L'autore lo ha rifinito e rimesso su Youtube. Le inquadrature sui protagonisti restituiscono l'orrore di quel giorno, sui volti dei soccorritori i segni che ...

Brasile : incendio devasta il museo di Rio. Il Presidente : “200 anni di lavoro andati perduti” : L'edificio ospita oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale brasiliana, ma soprattutto il più antico fossile umano risalente a 12.000 anni fa scoperto in Brasile, noto come "Luzia". L'ex direttore: "Non resterà più nulla, è finita".Continua a leggere

Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio De Janeiro : “Persi 200 anni di lavoro - ricerca e conoscenza” : Un vasto Incendio è divampato nel Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile: il rogo, la cui origine è al momento sconosciuta, è divampato ieri sera ora locale, quando il Museo era già chiuso al pubblico. Non si segnalano feriti ma sono andate perdute importanti collezioni con reperti provenienti dall’Egitto, opere e artefatti di epoca greco-romana, e i più antichi fossili di origine umana scoperti in ...

Nave fantasma riappare dopo quasi 10 anni senza equipaggio : era scomparsa nel 2009 : Come in un film dell'orrore, una Nave container scomparsa quasi dieci anni fa è apparsa a largo delle coste del Myanmar spaventando un gruppo di pescatori. A bordo, infatti, non c'era...