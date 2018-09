Ilva | sì o no all' accordo | al via voto

Ilva - archiviato lo stop alla gara. Ma scoppia la polemica Pd-M5s : L'accordo ottenuto per il prossimo rilancio dell'Ilva manda su tutte le furie le opposizioni. Non tanto per l'accordo in sé, quanto per il fatto che il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier ...

Valida la gara per l'aggiudicazione dell'Ilva - gli stabilimenti ad Arcelor Mittal. Calenda all'attacco Di Maio : Il ministro dello sviluppo economico ha disposto di 'non procedere' all'annullamento della gara. Pubblicato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato -

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André SIlva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

Ilva - la deputata dei 5 Stelle contestata in piazza e scortata dalla polizia a Taranto : Contestazione durissima ai Cinque Stelle, durante il sit in dei cittadini di Taranto per chiedere la chiusura dell'Ilva a poche ora dall'accordo firmato a Palazzo Chigi. La protesta si è concretizzata ...

Ilva - sit-in ambientalista a Taranto : contestato il M5s. La deputata De Giorgi va via scortata dalla polizia : Urla, fischi e striscioni contro l’esponente 5 stelle, la deputata Rosalba De Giorgi, durante il sit-in degli ambientalisti organizzato ieri, proprio nel giorno della firma dell’accordo sull’Ilva, a Taranto. La parlamentare è stata costretta ad andare via scortata dagli agenti di polizia. Cittadini, comitati e associazioni erano scesi in piazza per rivendicare il diritto alla salute e per chiedere la chiusura del sito e la ...

Ilva : Di Maio ottiene il sì dei sindacati all'accordo con Arcelor Mittal : 2 Ilva, storica industria leader nel settore siderurgico, finalmente vede uno spiraglio per il suo futuro. Dopo una riunione durata [VIDEO] per tutta la notte, in cui si sono confrontati il ministro delle Attivita' produttive Luigi Di Maio, Arcelor Mittal e i rappresentanti dei lavoratori, sembra finalmente profilarsi all'orizzonte un accordo definitivo fra la nuova proprieta' e le parti sociali. Ilva: cosa prevede l'accordo Il ...

Risolta la vertenza Ilva - c'è l'ok dei sindacati all'intesa con Di Maio : Concluso l'accordo fra governo, sindacati e l'Arcelor Mittal. La nuova proprietà ha escluso licenziamenti. Entro il 2023 una soluzione certa anche per i 2700 in cassa integrazione. Ora la parola passa ...

Ilva - Bentivogli : "Siamo a un passo dall'accordo" : "Siamo ad un passo per l'accordo. Siamo alla lettura degli ultimi testi da sistemare su cui si erano registrate le distanze maggiori. È un accordo assolutamente importante perché cancella gli esuberi, ...

L'accordo su Ilva a un passo dalla firma. Azzerati gli esuberi : Dopo una notte di trattative i sindacati fanno sapere che è stato raggiunto un accordo con ArcelorMittal sul piano occupazionale di Ilva. Saranno 10.700 le persone direttamente assunte dal colosso ...

Ilva - intesa vicina : ok all'assunzione di 10.700 lavoratori : Salgono a 10.700 i lavoratori da assumere subito: è questa la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da ArcelorMittal ai sindacati, che accoglie la loro richiesta. Il testo è ora alla verifica finale da parte dei sindacati, che lo stanno rileggendo e limando

Ilva - Di Maio : "Siamo all'ultimo miglio" : 11.36 "Sull'Ilva siamo all'ultimo miglio.Sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati i rappresentanti dei lavoratori e in cui si è cercato di raggiungere il migliore risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili". Cosi il ministro Di Maio entrando al ministero dello Sviluppo. "La gara vinta da Mittal non aveva la possibilità di tutelare l'interesse pubblico concreto e attuale. Questo accordo invece fa si che ...

Ilva - da ‘chiudere gli impianti fuori norma’ all’accordo. Impressionante cambio di linea M5s : errore fidarsi : Il cambio di linea del M5s sull’Ilva è Impressionante. Dopo aver sfiorato il 50% a Taranto incassando i voti di coloro che ne volevano la chiusura, adesso è il momento del cambiamento. Governo del cambiamento appunto. Il Movimento 5 stelle parlava il 5 maggio 2018 di “un percorso criminale durato 12 decreti legge che prevede l’immunità penale per i Commissari e i futuri affittuari/acquirenti, anche in caso di accertamento di ...

Ilva - intesa vicina : da ArcerlorMittal via libera all'assunzione immediata di 10.700 lavoratori : Salgono a 10.700 i lavoratori da assumere subito: è questa la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da ArcelorMittal ai sindacati, che accoglie la loro richiesta. Il testo è ora alla verifica finale da parte dei sindacati, che lo stanno rileggendo e limando

Tiro a volo - Mondiali 2018 : SIlvana Stanco conquista il bronzo e la qualificazione a Tokyo 2020! Oro alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova : Finalmente l’Italia stacca una carta olimpica ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: la ottiene per la nostra federazione Silvana Stanco, che vince la medaglia di bronzo nel trap femminile, nella finale vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova allo shoot-off sulla cinese Wang Xiaojing. La slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la cinese Wang Xiaojing chiudono i 50 piattelli di finale con lo stesso score di 45, ...