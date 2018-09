Ilva | lunedì via ad assemblee e referendum sull' accordo

Ilva - lunedì l'incontro al Mise. Presiede il ministro dello Sviluppo Economico : il primo incontro dell'era Di Maio che ha come tema specifico l'occupazione ma la reazione dei sindacati non sembra improntata all'ottimismo -

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su Ilva : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...