Ilva | la settimana calda di Taranto tra referendum degli operai e protesta contro M5S

Ilva - la lunga settimana di Taranto tra il referendum degli operai e la protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana , gli operai dell’ Ilva sono chiamati a votare con il referendum ,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’ Ilva , hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’ Ilva ...

Ilva - Di Maio : "Settimana decisiva - troveremo una soluzione" : "Su Ilva siamo a una settimana decisiva . Da domani ci sarà il tavolo con sindacati, commissari e Arcelor Mittal e insieme troveremo una soluzione migliore per un' Ilva più pulita e con più occupati" ...

Ilva - Di Maio : "Settimana decisiva" : "Sull' Ilva sarà una settimana decisiva in cui completeremo l'accertamento di tutte le irregolarità nelle procedure. Perché il problema è che il 15 settembre prossimo non finiscono solo i soldi ma che ...

Ilva - si apre una settimana intensa : Si apre una settimana intensa per l' Ilva di Taranto. Il prossimo mercoledì 5 settembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato un tavolo alle ore 14:00. Scopo dell'incontro proseguire il ...

Ilva - ultima settimana di tregua sindacale : Una settimana, non un giorno di più, per sciogliere definitivamente il nodo dell'annullamento della gara sull'Ilva di Taranto. Secondo quanto apprende Huffpost è questo il timing della tregua che i sindacati hanno deciso di offrire a Luigi Di Maio. tregua che avrà un esito deflagrante in caso di mancata risposta: sciopero all'inizio di settembre.Una riunione, stamattina, nella città pugliese tra i rappresentanti di ...