Ilva | da “chiusura e bonifica” al via libera ad ArcelorMittal | tutte le posizioni Cinque

ilfattoquotidiano

: Su #Ilva M5s era x chiusura. #DiMaio si ergeva a paladino della salute dei bambini, mentendo. Noi eravamo giustamen… - TeresaBellanova : Su #Ilva M5s era x chiusura. #DiMaio si ergeva a paladino della salute dei bambini, mentendo. Noi eravamo giustamen… - pdnetwork : 'Dopo che ha vinto la forza politica che voleva la chiusura dell`#Ilva e che poi sosteneva che la gara era illegitt… - CalabriaTw : Vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle ha preso una valanga di voti al Sud e a Taranto promettendo la chiusura… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Era il maggio 2017 e Taranto si preparava ad andare alle urne. Luigi Di Maio arrivò in città per sostenere il candidato pentastellato invitando i cittadini a “scegliere un sindacoStelle, perché così il progetto di riconversione economica, che vada oltre l’, è l’unico che può rilanciare questa città, può affermarsi”. Ma il primo cittadino non sarebbe bastato, perché “i problemi di Taranto sono complessi” ma “noi sappiamo bene che tra meno di un anno ci sono le elezioni politiche e, quindi, dobbiamo impegnarci per un GovernoStelle affinché la riconversione di Taranto sia coadiuvata dal governo”. Un anno prima, stessa città, intervenendo all’inaugurazione della saletta cinema del reparto di Pediatria dell’ospedale Santissima Annunziata, aveva già spiegato che il M5s aveva “incontrato gli assessori di ...