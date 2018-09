Il topolino alla riscossa | è lui l’animale domestico che fa più felici i bambini

vanityfair

(Di domenica 9 settembre 2018) Giac e Gas GasBernie (e Bianca)BasilGrovieraGrattacheccaFievelMignolo e Prof.RémyCrostaÈ un piccoletto sottovalutato e spesso oggetto di paragoni poco lusinghieri, ma è giunta l’ora della sua rivincita. Sì, perché secondo un lungo e ampio studio condotto dai sondaggisti di RightPet in ben 74 Paesi l’animaleche fa piùin assolutoe ragazzi tra i 10 e i 17 anni d’età è proprio lui: il. Non importa che sia candido come Stuart Little (nella foto sopra) o un grigio esemplare di campagna come Rémy di Ratatouille: i più giovani non badano all’estetica e lo ritengono sempre il miglior compagno di divertimenti (e di merenda). Questo non solo perché è più facile da accudire rispetto a un cane o un gatto, ma anche perché la sua taglia è «a portata di mano», è intelligente, velocissimo e particolarmente adatto per fare scherzetti e ...