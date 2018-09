Il Soccorso Alpino recupera un alpinista morto

Barzio - cade sulla ferrata Minonzio : alpinista salvata dal Soccorso alpino : Barzio , Lecco, , 9 settembre 2018 - Una gita in montagna si è trasformata in un' avventura, per fortuna a lieto fine, per una cinquantottenne che è caduta, procurandosi una ferita alla caviglia, ...

Quattro persone si perdono in Valsassina : recuperate dal Soccorso alpino : Quattro persone si sono perse ieri in un bosco nel Comune di Cremeno, in Valsassina, nel Lecchese: il gruppo era composto da una donna di 49 anni, i suoi due figli e un nipote (tutti minorenni) in gita per cercare funghi. La donna ha lanciato l’allarme intorno alle 21:30: sono scattate immediatamente le ricerche di soccorso alpino e vigili del fuoco. I Quattro sono stati rintracciati in breve tempo in una zona boschiva, vicino ad una ...

Cade e si ferisce scendendo dal pis del Pesio : escursionista di Beinette recuperato dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino oggi, venerdì 24 agosto, in alta Valle Pesio. Verso le ore 12.30, C.S. escursionista di 33 anni residente a Beinette è caduto percorrendo in discesa il sentiero che, in ...

Travolti dal torrente Raganello - il Soccorso Alpino : “Due giorni di gioia e tristezza” : “Per il Soccorso Alpino e speleologico Calabria si chiudono due giorni di gioia per aver salvato tante vite, ma di tristezza infinita per le numerose vittime, di lutto per la perdita di Antonio De Rasis, soccorritore della Stazione Pollino”. Così il responsabile regionale del Soccorso Alpino calabrese Luca Franzese ripercorre i due giorni di attività. “Il Soccorso Alpino e speleologico Calabria – afferma ripercorrendo le ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : Soccorso Alpino - “intervento in uno scenario apocalittico” : Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, dai primi momenti, “è intervenuto per portare Soccorso in uno scenario apocalittico, lavorando 22 ore in modo ininterrotto con squadre provenienti da tutta la Calabria e dopo qualche ora anche dalle regioni limitrofe, Basilicata, Puglia, Campania, Umbria, per un totale di 50 uomini il primo giorno e 65 il secondo“: lo spiega una nota, in merito alla tragedia verificatasi lunedì nelle Gole ...

Pierpaolo Pasqua - delegato per il Soccorso Alpino : "La tragedia alle Gole del Raganello poteva essere evitata guardando il meteo" : La tragedia nelle Gole del Raganello, in Calabria, dove la piena di un torrente è costata la vita a 11 persone (si cercano ancora 5 escursionisti), poteva essere evitata. A spiegarlo, in un'intervista a La Stampa, è Pierpaolo Pasqua, delegato al soccorso alpino: "La Protezione civile soprattutto in questo periodo emana periodici bollettini meteo che prima di un'escursione del genere vanno controllati. È un evento ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso Alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Belluno : 3 persone salvate dal Soccorso Alpino : Tre interventi di salvataggio oggi in provincia di Belluno da parte del Soccorso Alpino: questa mattina l’elicottero Pelikan di Bressanone ha recuperato un alpinista altoatesino di 33 anni, caduto sul primo tiro della via Ey de Net a Tofana, che aveva riportato un probabile trauma alla colonna. Il Soccorso Alpino di Belluno è intervenuto in località Volpere a Castion, dove una donna 73enne di Roma è caduta procurandosi una frattura al ...

Aviano (PN) : scivola per 150 metri sul Monte Tremol - salvata dal Soccorso Alpino : Incidente sul Monte Tremol, nel gruppo del Piancavallo, nel Comune di Aviano (PN): una donna è scivolata durante la discesa precipitando per 150 metri sul versante ovest del Monte ad una quota di circa 1800 metri di altitudine, fermandosi sul fondo di un canale detritico poco distante da una cresta che conduce su appicchi molto esposti. Sono stati alcuni escursionisti a chiamare il 112. Nei pressi dell’incidente si trovava una dottoressa ...

Due giovani dispersi sulla Majella salvati dal Soccorso Alpino : Due giovani dispersi sulla Majella salvati dal Soccorso Alpino I ragazzi, lei veneziana e lui londinese, si erano persi senza riuscire a fornire ai soccorritori la loro posizione precisa. Sono stati rintracciati nella notte Parole chiave: ...

Due giovani dispersi sulla Majella salvati dal Soccorso Alpino - : I ragazzi, lei veneziana e lui londinese, si erano persi senza riuscire a fornire ai soccorritori la loro posizione precisa. Sono stati rintracciati nella notte

Belluno : escursionista scivola per 20 metri - intervento del Soccorso alpino : Questa mattina l’elicottero del Suem, Servizio sanitario di urgenza e emergenza, di Pieve di Cadore (Belluno) è intervenuto sul sentiero che dal rifugio Costapiana porta a San Dionisio, a Valle di Cadore: una escursionista era scivolata una ventina di metri finendo sul tratto di tracciato sottostante e riportando un probabile politrauma. La donna, 62enne di Garbagnate Milanese (Milano), è stata medicata dal personale sanitario sbarcato ...

Incidenti in Montagna : turiste ferite in Toscana - interventi del Soccorso Alpino : Tratta in salvo dal Soccorso Alpino un’escursionista di Firenze: la 60enne stava percorrendo un sentiero montano tra Versilia e Garfagnana, ed è caduta per circa 50 metri. La donna camminava col marito ed è precipitata sul sentiero 132 tra Rocchette e Vergemoli: ha riportato un sospetto trauma toracico e ferite superficiali. Un’altra escursionista di Firenze è stata soccorsa per una caduta sulle Apuane, sul sentiero che collega ...

Monte Bianco - tre italiani dispersi : uno è un militare del Soccorso alpino. La scalata era un regalo di compleanno : Risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco tre ragazzi italiani che da martedì 7 non hanno più dato notizie alla famiglia. La salita era un regalo di compleanno per Luca Lombardini, 31 anni appena compiuti, che aveva deciso di festeggiare con la fidanzata Elisa Berton, 27 anni, e il fratello Alessandro, militare del soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino). Partiti per raggiungere la vetta dei Grands ...