Il sindaco di Santa Teresa di Riva | Danilo Lo Giudice | dovrà aspettare per diventare

Daniela Santanché - il demanio di Pietrasanta : “Demolire la pagoda”. Ma il sindaco dice : “A me piace” : La pagoda del Twiga dovrà essere demolita. Lo ha stabilito, con un’ordinanza del 23 agosto, l’ufficio demanio del Comune di Pietrasanta. A riportare la notizia è il quotidiano locale La Nazione. La pedana in legno rialzata, le travi infisse nella sabbia, “l’impiantistica elettrica varia” rilevata dalla polizia municipale nel suo sopralluogo del 29 giugno: tutto, della capanna a pochi passi dal mare, dovrà essere smontato e portato via entro il ...