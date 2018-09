Il sindaco di Firenze | “spero si trovi un accordo sulla fascia di capitano di Astori”

Il sindaco di Firenze : “spero accordo sulla fascia di capitano di Astori” : “Ho condiviso la preoccupazione della Fiorentina di poter usare la fascia del capitano come simbolo di ricordo di un grande calciatore e di un grande uomo, che non vestiva solo la maglia della Fiorentina ma anche della nazionale. Mi auguro che si possa trovare presto un accordo con la Lega”. Lo ha detto stasera a margine dell’inaugurazione della rinnovata piazza dei Ciompi in centro a Firenze il sindaco Dario Nardella. ...

Firenze - il sindaco Nardella porta il Pd in tribunale : non paga la multa per gli stand troppo grandi alla Festa dell’Unità : Si vedranno presto in tribunale: da una parte il Comune di Firenze guidato dal renzianissimo Dario Nardella, dall’altra il Pd locale di cui il sindaco, la giunta e la maggioranza del consiglio comunale fanno parte. L’oggetto del contendere è la Festa dell’Unità del 2017 che fu organizzata al parco delle Cascine. Nei mesi scorsi, infatti, il Pd comunale si è visto recapitare da Palazzo Vecchio una richiesta di pagamento aggiuntivo di 125mila euro ...

La Pira - primo passo di Bergoglio verso la beatificazione dell’ex sindaco di Firenze che voleva il dialogo con il mondo arabo : Qualche monsignore in vena di battuta, ma poi non troppo, ha così commentato la decisione di Papa Francesco di aprire la strada verso gli altari all’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira: “Ecco l’anti-Salvini”. La Pira è stato infatti il politico cattolico più aperto alle ragioni del mondo arabo. A partire dai primi anni Cinquanta intuì infatti il valore ed il ruolo geopolitico del Mediterraneo come punto strategico della pace mondiale. Iniziò ...