Il pubblico di SANA ha scelto i propri prodotti preferiti tra le oltre 950 referenze in

meteoweb.eu

: RT @sanafiera: È il momento delle premiazioni di SANA Novità Award. Ai vincitori, scelti dal pubblico, andrà il raccolto di un anno di un a… - PastaZalla : RT @sanafiera: È il momento delle premiazioni di SANA Novità Award. Ai vincitori, scelti dal pubblico, andrà il raccolto di un anno di un a… - GSqueri : RT @sanafiera: È il momento delle premiazioni di SANA Novità Award. Ai vincitori, scelti dal pubblico, andrà il raccolto di un anno di un a… - BolognaFiere : RT @sanafiera: È il momento delle premiazioni di SANA Novità Award. Ai vincitori, scelti dal pubblico, andrà il raccolto di un anno di un a… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Record assoluto perNovità: in esposizione in Fiera950 novità (+300% rispetto al 2013). Tra queste i visitatori della manifestazione hanno eletto le trepreferite, una per categoria merceologica. In premio per i vincitori il raccolto di un anno di un albero biologico, offerto da Biorfarm. I VINCITORI DELNOVITÀ AWARD Alimentazione biologica Zenzero disidratato senza zuccheri aggiunti e aromatizzato con misto bosco – Azienda Agricola Ama Te Stesso Lo zenzero disidratato senza zuccheri aggiunti è un prodotto artigianale trasformato in Italia. Per la sua realizzazione e dolcificazione è stato solo utilizzato il succo d’uva ed è stato aromatizzato con polveri micronizzate naturali. È totalmente naturale, privo di conservanti, coloranti e addensanti. Leetà dello zenzero rimangono inalterate grazie al metodo di conservazione, ovvero la disidratazione a ...