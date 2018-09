Il primo Volo fu a Taormina dove ora tornano da superstar

Space Economy : NASA e SpaceX si preparano al primo Volo con equipaggio : Manca meno di un anno al primo volo di prova con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, targato NASA–SpaceX. Secondo quanto previsto dal Commercial Crew Program il test di volo, noto come Demo-2, è programmato per aprile 2019. La navicella Crew Dragon, portata in orbita dal razzo Falcon 9, trasporterà verso la Iss gli astronauti NASA Bob Behnked e Doug Hurley. Il lancio – riporta Global Science – costituisce una ...

L'Ufo Solar compie 40 anni - con 2.000 lire il nostro primo volo : Detto così e osservato allora, un miracolo della scienza. Dovevi imbracciare il sacco-pallone brandendone i lembi della 'bocca', allargandola bene, e nel contempo stringendo la cordicella che gli ...

Pallavolo - iniziata ufficialmente la stagione della Banca Valsabbina : Leonesse in campo per il primo allenamento : Prima sgambata del team bresciano di A1 firmato Banca Valsabbina, che si è prestato agli obbiettivi dei fotografi e ai microfoni dei giornalisti. Nel pomeriggio Leonesse in sala pesi Oggi, lunedì 27 Agosto, al PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse bianconere hanno iniziato il cammino che per ventiquattro giornate le vedrà impegnate in entusiasmanti sfide, in quello che gli addetti lavori considerano il torneo pallavolistico femminile più ...

Gulf Air ricevere il primo A320neo con volo inaugurale : Il primo Airbus A320neo , new engine option, è approdato in Medio Oriente , all'aeroporto internazionale del Bahrain , situato a Al Muharraq , a circa 7 km dal centro della capitale Manama, per essere ...

Un grande Executive di lusso - entro agosto il primo Volo del nuovo Airbus ACJ320neo : Teleborsa, - Uno dei più grandi Executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l'Airbus ACJ 320neo, New Engine Option,, dove ACJ sta per Airbus Corporate ...

Dal Rinascimento al primo Volo spaziale in Europa : Contribuiremo così ad ampliare le opportunità per la scienza, l'industria e i milioni di persone che sognano di vivere lo spazio per loro stessi ". Come sappiamo dopo che Altec - società di proprietà ...

Pallavolo - Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l'Olanda - ecco come seguirlo : ... che successivamente assisterà al match, , il CT tricolore Gianlorenzo Blengini, l'Assessore allo Sport del Comune di Cavalese, Paolo Gilmozzi e Roberto Cozzio dell'Ufficio Sport e Partnership ...

Pallavolo – Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l’Olanda - ecco come seguirlo : La partita contro l’Olanda sarà per la Nazionale italiana Maschile il primo test match in vista dei Campionati del Mondo: tutte le informazioni su dove seguire la gara Prosegue l’intensa fase di preparazione ai Campionati del Mondo Maschili in Val di Fiemme per la Nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini che domani alle ore 17.30 affronterà l’Olanda nella prima delle due gare amichevoli in programma (si replica sabato alla stessa ...

Il primo Volo del gigante dei cieli - entra in azione il BelugaXL : l’aereo cargo che trasporta altri aerei : È partito dall’aeroporto di Tolosa, in Francia, per il suo primo volo. Airbus ha inaugurato così quella che definisce la “nuova generazione di aerei cargo”. Il BelugaXL sostituirà, a partire dal 2019, il BelugaST, specializzato nel trasporto di componenti di velivoli prodotti in tutta Europa. Qui le fasi di costruzione del nuovo gigante dei cieli. L'articolo Il primo volo del gigante dei cieli, entra in azione il BelugaXL: ...

VIDEO/ L'emozione di Ciampi al suo primo 'Pannetto' : 'Governo stabile? E' una questione di volontà' : 'Solo con lo spirito di solidarietà e di comunità possiamo venire fuori da questo momento complicato continua la fascia tricolore non voglio parlare di politica questa sera, ma i problemi sono tanti ...

Il primo Volo di Paolo - campione di bocce disabile di Cagliari : "Troppo togo - grazie papà" : grazie al 'volo dell'aquila', un macchinario realizzato per consentire a tutte le persone - disabili inclusi - di poter fare un vero e proprio volo in tutta sicurezza, guardando il mondo dall'alto. '...

primo Volo Etiopia-Eritrea dopo 20 anni : ROMA, 18 LUG - Per la prima volta dopo una guerra lunga 20 anni e una pace firmata il 9 luglio scorso, un aereo dell'Ethiopian Airlines ha 'riavvicinato' Etiopia ed Eritrea ed è atterrato ad Asmara. A ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...