Il nuovo album di Katy Perry è già in cantiere | un ritorno alle origini per dimenticare

Lenny Kravitz racconta a RTL 102.5 il nuovo album 'Raise Vibration' - l'intervista VIDEO : In questo momento il mondo sembra essere coperto da una specie di nebbia musicale che ha a che fare, più che con gli strumenti, coi computer, e parlo di rap, trap e dance. È vero come scrivono in ...

Paul McCartney - concerto a sorpresa per il lancio del nuovo album : A 76 anni Paul McMcCartney scrive un altro capitolo della musica contemporanea. A sorpresa l"ex Beatles, sabato sera, si è cimentato in un live di fronte ad una folla di fan adopranti nel cuore di New York. La Grand Central Station si è trasformata in un palcoscenico, nel quale l"artista ha presentato alcune canzoni del suo ultimo album dal titolo Egypt Station, realizzato a cinque anni di distanza dallo sperimentale Queenie Eye.Il concerto di ...

Paul McCartney live a sorpresa : sotto il palco a sentire il nuovo album : L'ex Beatle presenta Egyptian Station: tra il pubblico Meryl Streep, Jon Bon Jovi e Jimmy Fallon e La Stampa È una festa per pochi intimi il concerto segreto di Paul McCartney alla Vanderbilt Hall ...

Avril Lavigne torna con un nuovo album dopo la malattia : “Avevo accettato la morte - sono stati gli anni più difficili della mia vita” : dopo una lunga lotta contro la malattia di Lyme che le è quasi costata la vita, la cantante canadese Avril Lavigne è pronta a tornare con un nuovo album. L’interprete di successi come “Complicated” e “Girlfirend” ha contratto la malattia nel 2014, ma le è stata diagnosticata solo dopo diversi mesi. “Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme”, ha scritto sul suo sito, ...

Subsonica : ecco la tracklist del nuovo album “8” : In uscita venerdì 12 ottobre The post Subsonica: ecco la tracklist del nuovo album “8” appeared first on News Mtv Italia.

Loredana Bertè - in uscita il suo nuovo album 'Libertè' : Loredana Bertè se la gioca nuovamente in studio con l'uscita di un nuovo album di inediti, che arrivera' nei negozi e online il 28 settembre. Si intitolera' 'Libertè', con un gioco di parole che insiste sullo spirito libero che ha sempre contraddistinto la cantante 67enne, tornata a incidere nuovi brani dopo 13 anni. L'ultimo suo disco 'Babybertè' era stato pubblicato nel 2005, poi un lungo silenzio che è stato interrotto soltanto nel 2016 con ...

Mar de colores - Alvaro Soler nuovo album/ Record di vendite a poche ore dall'uscita : Esce oggi il nuovo album di Alvaro Soler. Il titolo è Mar de colores, ed è già campione di vendite. Di seguito la tracklist e i dettagli sul lancio. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:46:00 GMT)

U.S è il nuovo album degli Urban Strangers - la svolta in italiano “un mondo che ci ha aperto la mente” : Si intitola U.S il nuovo album degli Urban Strangers, il lavoro che segna la svolta in italiano disponibile da oggi, venerdì 7 settembre 2018. Dopo il percorso a X Factor Italia e l'inglese adottato come prima lingua nel canto, gli Urban Strangers fanno il loro ritorno in scena con un disco in lingua italiana, una scelta sorprendente che ha cambiato il loro modo di vedere il mondo. "Col tempo che passa, crescere e iniziare a capire cosa ...

Le Little Mix ti danno un assaggio del nuovo album in arrivo prossimamente : "#LM5 loading!!" The post Le Little Mix ti danno un assaggio del nuovo album in arrivo prossimamente appeared first on News Mtv Italia.

Avril Lavigne : "Avevo accettato la morte. Ma sono qui con un nuovo album - scritto in uno dei periodi più terrificanti della mia vita" : Dopo una lunga battaglia contro la malattia di Lyme, e a cinque anni dall'ultimo disco, Avril Lavigne ritorna con un nuovo album. L'artista canadese si era ammalata nel 2014. L'album uscirà il 19 settembre e si intitolerà "Head above water". Un disco introspettivo, scritto in quello che la cantante definisce "uno dei periodi più terrificanti della mia vita"."Avevo accettato la morte e ho sentito il mio corpo abbandonarmi" ...

Alvaro Soler : è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista : Alvaro ha anche un consiglio da darti The post Alvaro Soler: è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Il 7 settembre esce il nuovo album di Alessio Bernabei intitolato “Senza filtri” : Milano. “È bello crescere, alla continua ricerca di quello che siamo, e nel mio caso di quello che sono: solo

Il 7 settembre esce il nuovo album di Alessio Bernabei intitolato “Senza filtri” : Milano. “È bello crescere, alla continua ricerca di quello che siamo, e nel mio caso di quello che sono: solo

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso nel 2019 - sperimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...