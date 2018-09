Il nergi della domenica : la colazione Yo Nergi : Il commento nutrizionale del progetto SmartFood, un programma di ricerca in Scienza della nutrizione e della comunicazione promosso dalla Fondazione IEO-Istituto Europeo di Oncologia. Si sa, la ...

La voce della Politica Progetto 'Sinergie per lo sviluppo' per la Camera di Commercio ItalAfrica : ... Stati, Unione Africana, Banca Africana per lo Sviluppo, le varie Unioni tra Stati africani, e sviluppare politiche di lungo respiro tramite supporto diretto e investimenti a favore dell'economia ...