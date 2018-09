Il Modica calcio perde contro lo Sporting Priolo

Il Modica calcio batte l'Atletico Scicli : Il Modica Calcio ipoteca il passaggio del turno di coppa, i rossoblu' vincono in rimonta con Pecorari e un eurogol di Caccamo. batte l'Atletico Scicli

Piero Fatto e Robert Pecorari al Modica Calcio : Il Modica Calcio “centra” due colpi di mercato, Pietro Gatto e Robert Pecorari sono due nuovi “tigrotti” rossoblu'. In campo dalla prossima settimana.

Modica calcio - primo allenamento in vista del campionato : Il Modica Calcio si appresta a disputare il campionato di Promozione. Ieri e' iniziata ufficialmente la nuova stagione. primo allenamento .

Alessio Macauda al Modica Calcio : Alessio Macauda “riprende” da dove aveva lasciato, l'attaccante Modica no fara' parte della rosa del Modica Calcio .

Modica calcio rinforza il reparto Under : Il Modica calcio del presidente Mommo Carpentieri “rinforza” il reparto Under. Dal "Per Scicli" arriva Guastellini, dal Modica Airone Gianni'.