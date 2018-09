Il lancio dei paracadutisti chiude la rassegna ' Lodi al sole'

Corte dei Conti boccia la norma ‘Salva Napoli’. De Magistris su Fb : “Cancelliamo il debito ingiusto dal nostro bi lancio ” : La Corte dei Conti boccia la norma ‘Salva Napoli’, contenuta nel decreto Milleproroghe e approvata in Senato il 6 agosto scorso. L’emendamento del M5S, proposto dal senatore irpino Ugo Grassi, salva dal default i Comuni in predissesto che non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento intermedi. Tra questi anche la città partenopea, che ha un debito di 1,7 miliardi. La norma dà infatti la possibilità di riformulare il piano del predissesto, ...

I boss dei mondi di Kingdom Hearts 3 non saranno rivelati prima del lancio : Kingdom Hearts 3 è uno dei titoli che Square Enix ha portato con sé alla Gamescom 2018. Mentre all'evento il community manager di Square Enix Europe, Sunil Godhania, ha presentato una sezione del gioco a IGN, in questa occasione ha parlato anche di alcuni nuovi dettagli.Tra le nuove informazioni che sono emerse, Godhania ha parlato brevemente dei boss finali di ciascuno dei mondi di Kingdom Hearts 3. Secondo il community manager, Square Enix ha ...

Piena del torrente in Calabria - il bi lancio dei morti sale a 11 : CIVITA , COSENZA, , 21 AGO - Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria . Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduto nell'ospedale di ...

Battlefield V : la personalizzazione dei veicoli non sarà disponibile al lancio : Battlefield V verrà lanciato a ottobre ma, a quanto pare, al momento del lancio i giocatori non avranno a loro disposizione alcune feature e modalità. Abbiamo già sentito di recente come, ad esempio, la modalità Battle Royale non sarà pronta all'uscita. Ora c'è un'altra funzionalità che il gioco non avrà, ovvero la personalizzazione del veicolo.Come segnala Gamingbolt, in un aggiornamento sul sito web di Battlefield DICE ha affermato che la ...