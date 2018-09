Il Genoa la chiude nel primo tempo Grigi | s' intravvede qualcosa ma c' è da lavorare

Genoa - Laxalt verso lo Zenit : cosa manca per chiudere : Secondo La Gazzetta dello Sport , Diego Laxalt è in trattativa con lo Zenit San Pietroburgo. manca però l'accordo tra il club russo e il presidente del Genoa Preziosi.

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Calciomercato Atalanta - inserimento per Pasalic. Genoa : si chiude per Romulo e Mazzitelli : Il Calciomercato è bollente. Tutte le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi, quando è quasi giunta l'ora di tornare in campo per la preparazione estiva. A muoversi nelle ultime ore l'Atalanta, ...