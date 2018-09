Il D-day della libertà

Gsd Casilina Bccr : Open day della Scuola calcio : Gsd Casilina Bccr, da lunedì prossimo una settimana di Open day della Scuola calcio Roma – Se questa settimana ha visto le luci dei riflettori puntate sulle squadre dell’agonistica che sono partite per il ritiro pre-campionato, la prossima in casa Gsd Casilina Bccr sarà quella della Scuola calcio. Lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 20 e sabato dalle 9,30 alle 12 presso il campo “De Fonseca” si terranno tre Open day aperti gratuitamente a tutti ...

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

Genova : il day after è nel segno della riscossa : Bando al mugugno per il quale è famosa, la città si scopre unita nella voglia di ricominciare, partendo dalle infrastrutture

5 agosto - Spettacolo teatrale "Happy Birthday - mr. King" - della compagnia Formediterre - Putignano - Bari - : Apertura della biblioteca: ore 19:30 / Inizio spettacoli: ore 21:00 Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ , under 25 / gruppi 10 persone, / abbonamento 4 spettacoli: 20€ Posti limitati. È consigliata la ...

Cartasia 2018 : arrivano i Network days - due giorni all'insegna dell'innovazione e della sperimentazione : Infine, alle 17:30, Cartasia si unisce a Bass2018Lucca, l'evento che in questi giorni ha portato in città contrabbassisti da tutto il mondo, con "Sound, performance and visual art", incontro al quale ...

Consumi - l’allarme : le risorse naturali della terra per il 2018 sono finite. Nel 2018 l’Earth Overshoot day in anticipo : La popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri – frutta e verdura, carne e pesce, acqua e legna – disponibili per il 2018. È quanto reso noto nell’Earth Overshoot Day, chericade il primo agosto e quest’anno riporta dati particolarmente allarmanti. A calcolare la data della giornata, che ogni anno ricorre prima poiché aumentano i Consumi mondiali di natura, è il Global Footprint Network, un’organizzazione ...

Faraday Future - Al via la produzione in serie della FF91 : La Faraday Future è pronta ad avviare la produzione in serie della berlina di lusso elettrica FF91. La conferma giunge da un comunicato ufficiale e soprattutto dall'immagine della prima scocca definitiva destinata all'assemblaggio nella nuova fabbrica di Hanford, giunta con due giorni di anticipo rispetto ai programmi. I primi esemplari destinati ai clienti che hanno effettuato le prenotazioni (chiamati FF Futurists) saranno consegnati a ...

Overshoot day - il 1° agosto avremo finito le risorse naturali della Terra : la Fondazione BCFN lancia la sua ricetta per salvare il pianeta : 5 giorni. Tanto manca al 1° agosto, data in cui avremo consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di “rigenerare” in 1 anno. Si chiama Earth Overshoot Day ed è la data oltre la quale utilizzeremo risorse che il nostro pianeta non sarà più in grado di rigenerare. Un fenomeno drammatico che ogni anno si ripete, ma sempre con alcuni giorni d’anticipo: in poco meno di 50 anni l’Overshoot Day è passato dal ricorrere il 29 dicembre, ...

Seulla day"la rossa di Andora : ecco la giornata della Cipolla Belendina : Cosa ci fanno dei baldi contadini armati di zappa e vanga sulla bella spiaggia di sabbia di Andora, dove miracolosamente sono spuntati orti di cipolle? Tutta colpa o merito del "Seulla Day" la ...

Amazon Prime day - 12 offerte imperdibili della seconda giornata disponibili fino a mezzanotte : Le migliori offerte della seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2018: ecco una selezione di 12 prodotti con sconti fino all'87% disponibili fino alla mezzanotte di oggi, martedì 17 luglio, da non lasciarsi sfuggire.Continua a leggere

Amazon Prime day : gli sconti e le promozioni della seconda giornata : Gli sconti dureranno fino a mezzanotte: le offerte migliori, man mano che arrivano The post Amazon Prime Day: gli sconti e le promozioni della seconda giornata appeared first on Il Post.

Prime day di Amazon : guida a sconti e promozioni della seconda giornata : Gli sconti dureranno fino a mezzanotte: le offerte migliori, man mano che arrivano The post Prime Day di Amazon: guida a sconti e promozioni della seconda giornata appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo day - il programma della giornata : Iniziato il CR7day: dopo una breva tappa alla Continassa, il campione portoghese è arrivato al J Medical. Ad attenderlo un vero e proprio bagno di folla

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...