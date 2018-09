agi

: Il #congiuntivo è solo un modo verbale radical-chic che si può anche non usare? - Agenzia_Italia : Il #congiuntivo è solo un modo verbale radical-chic che si può anche non usare? - Giorgia_7317_ : @perplimimi Ma dai anche tu! Integrati, ogni tanto sbaglia congiuntivo, sceivi tweet a cazzo sul calcio, lamentati… - Librini_Serena : Ma perché questa ansia da congiuntivo? Io sono abituata ad usarlo, ma se scompare è solo perché le lingue si evolvono con l'uso. Sbaglio? -

(Di domenica 9 settembre 2018) Il mito delè assai antico. È unche scavalca le barriere della semplice pulizia linguistica per arrivare a fare la differenza in diversi ambiti. L’uso delvuol dire qualcosa, o perlomeno è sempre storicamente stato così. Cosa poi non si sa e non si sa nemmeno in quale punto della storia l’utilizzo di un, in fondo unesattamente come gli altri, abbia cominciato a delineare differenzesociali. Forse perché leggermente più complesso da declinare? Può darsi, ma non è questo il punto. Da analizzare piuttosto ci sarebbe il motivo per cui gli italiani tentano di dribblarlo che manco Cristiano Ronaldo; italiani ai quali sfugge che unnon èuna capriola del nostro parlare fine a se stessa, ma un, appunto, diverso di dire una cosa ...