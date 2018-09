I servizi più esclusivi e strani negli hotel di lusso

vanityfair

: RT @ImolaOggi: In vent’anni gli italiani hanno pagato 200 miliardi di tasse in più per ottenere 200 miliardi servizi in meno e infrastruttu… - Marcolit67 : RT @ImolaOggi: In vent’anni gli italiani hanno pagato 200 miliardi di tasse in più per ottenere 200 miliardi servizi in meno e infrastruttu… - Cereal_Killer78 : @sono_francesca Si viveva benissimamente quando i negozi erano chiusi la domenica. Più tempo per le famiglie. Per t… - Truther81174 : RT @ImolaOggi: In vent’anni gli italiani hanno pagato 200 miliardi di tasse in più per ottenere 200 miliardi servizi in meno e infrastruttu… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un benvenuto indimenticabileLa barca a vela sul fiumeLo psicologo per il caneUn pesce rosso da compagniaLezioni di chitarra sul tettoGiochi erotici di qualitàIl pianista privato in cameraUn giro sugli ultimi modelli LamborghiniUn menù cuscini e riposoUno studio di registrazioneUna SPA tematica privataQuelli di noi che non sono abituati a viaggiare a cinque stelle di norma sono già molto felici quando trovano il cioccolatino sul cuscino o un buon kit di prodotti da bagno. Per stupire e coccolare gli ospiti abituati al, però, ci vuole molto più ingegno. Per questo i migliorisembrano fare a gara cone comfort super, che talvolta sfiorano l’eccesso. Non ci riferiamo solo a grandi classici come il maggiordomo privato, la babysitter che vi tiene i bambini mentre sorseggiate champagne a bordo piscina, o la colazione (da chef) in camera. Parliamo di tutto un ...