Guida PES 2019 ai comandi | come gestire al meglio Attacco e Difesa

(Di domenica 9 settembre 2018) Sono ormai passati oltre dieci giorni da quando PESha fatto il suo esordio sul mercato, con Konami che ha voluto battere sul tempo la concorrenza di Electronic Arts e del suo FIFA 19, che vedranno la luce soltano alla fine del mese di settembre. Una strategia che per ora non sembrerebbe aver portato i frutti sperati, viste le vendite che stentano a decollare (in questo nostro piccolo editoriale i possibili motivi).Chi invece ha deciso di dare una chance a PESavrà senza dubbio constatato i passi in avanti fatti dal gameplay: la costruzione della manovra sarà fondamentale per arrivare a tu per tu con il portiere per provare a incrementare il proprio conteggio delle marcature, e ugualmente sarà indispensabile controllare adeguatamente la linea difensiva per non consentire ai propri avversari di prendere il controllo della partita.Saperalogni risorsa a ...