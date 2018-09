Gué Pequeno annuncia l' uscita di un suo nuovo brano

Blastingnews

: @olli_gu Ahah dio te stradora! - CescaEllas : @olli_gu Ahah dio te stradora! - olli_gu : @CescaEllas ciao tette di ellas ciao. vi ho voluto bene. - olli_gu : @DinaMite___ certo che domande. (ma, ma i tuoi capelli! grigi <3 bellissimi <3) -

(Di domenica 9 settembre 2018) Gué, il rapper milanese dei Club Dogo, mediante il suo profilo Instagram hato l'di una sua nuova canzone, prevista per il 7 Settembre 2018. Anticipazioni sulalbum di Gué. Non è trascorso molto tempo da quando Gué, il boss del rap italiano, ha dichiarato sul proprio profilo Instagram l'del suoalbum Sinatra VIDEO, nel quale il rapper milanese ha svelato sia la data diprevista per il 14 settembre che la copertina del disco. Tuttavia, non si sono fatte attendere ulteriori anticipazioni da parte del membro dell'etichetta BHMG VIDEO, il quale usufruendo delle funzionalita' dei social network, hato nel suo ultimo post di Instagram, che venerdì 7 settembre, sul suo canale youtube verra' caricata una canzone del suo quinto disco da solista. Nonostante la news sia stata divulgata solo da qualche ora, ...