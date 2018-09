Grecia | Tsipras a Salonicco | finiti memorandum | scenderanno tasse

Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo : Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo l’uscita dal piano di salvataggio deciso otto anni fa con i creditori internazionali e in vista del 2019 quando, al termine The post Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Grecia fuori dal 3° e ultimo piano di aiuti di Bruxelles. Nessuna celebrazione - atteso il discorso del premier Tsipras : La Grecia termina oggi il terzo e ultimo piano di salvataggio, ponendo fine ad otto anni di aiuti finanziari da Unione Europea, Bce e Fmi per far uscire il paese dalla crisi del debito. A seguito di un tracollo finanziario nel 2010 – alla Grecia mancavano i soldi per pagare gli interessi su un debito ormai superiori ad una volta e mezza il Pil e rischiava la bancarotta – sono stati concessi dall’Unione Europea una serie di ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Grecia : Tsipras - governo punta a rafforzare dinamica crescita economica anche con aumento stipendi : "Il nostro piano è chiaro, assumere le iniziative necessarie affinché la dinamica di crescita dell'economia greca venga ulteriormente sostenuta, per proteggere la popolazione del lavoro. I salari ...

